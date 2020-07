De Bouchez à Maouane, de Désir à Jeholet : qui est Tang Hicham, l'internaute qui attire tous les politiques en live sur Facebook ?

Personne, parmi le personnel politique, ne lui résiste : des présidents de partis Georges-Louis Bouchez (MR) à Rajae Maouane (Ecolo), en passant par les ministres Bénédicte Linard (Ecolo) et Caroline Désir (PS). Début de semaine, il avait rien moins que le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet (MR) et la ministre des Sports Valérie Glatigny (MR), qu’il tutoie d’entrée de jeu, comme d’autres du même du rang.

Le confinement en a fait une personnalité incontournable des réseaux sociaux. Ses directs sur Facebook sont devenus "ze place to be". Son endurance dans les entretiens avec ses invités ferait pâlir de jalousie des intervieweurs aguerris. Tang Hicham, de son vrai nom Hicham Marso, a frappé un grand coup sur la toile au cours de ces derniers mois.

Le discours est déjà très direct. Il dénonce dans une vidéo que nous avons retrouvée les politiques qui sont juste là "pour toucher leur argent". "Si vous voulez du changement, il faut voter contre le PS", déclare-t-il. Les socialistes ne sont "pas du tout au service de la population. Ensemble, on va atteindre un but, c’est faire tomber le PS." Rétrospectivement, "ce n’est pas ce que je voulais dire. Mais comme je suis néerlandophone, je me suis mal exprimé en français." Il ne visait pas le PS tout entier mais Jean Demannez.

En 2006, il se rapproche du sp.a-Spirit incarné à Bruxelles par Pascal Smet, Bert Anciaux et Fouad Ahidar. Hicham va faire campagne pour eux. Pendant plusieurs années, il s’investit et espère figurer en bonne place sur la liste socialiste tennoodoise. "Mais cela ne se fait pas", se souvient-il. "Par manque d’expérience me dit-on." Première déception.

Hicham Marso, c’est un "echte" Tennoodois né en 1983. Il a d’abord connu le mayorat de la figure locale socialiste, Guy Cudell avant celui de Jean Demannez. En 2000, première interview dans la presse. Il a 18 ans et occupe la fonction de steward de rue à l’occasion de l’Euro de football organisé en Belgique et aux Pays-Bas. "Pour cette fonction, j’avais été approché par un commissaire parce que je parlais six langues", nous raconte celui qui a fait toute sa scolarité en néerlandais. C’est sur le terrain qu’il noue ses premiers contacts et se fait connaître. La famille Marso est nombreuse dans la commune : ce sera une formalité.

Tout va s’enchaîner : Jamal Ikazban député PS, David Leisterh président du MR bruxellois, Ridouane Chahid chef de groupe PS au Parlement bruxellois, Rajae Maouane coprésidente Ecolo, Nawal Ben Hamou secrétaire d'Etat PS, Georges-Louis Bouchez président national du MR… "Il est arrivé en direct à 1 h du matin. Un truc de fou ! Et il est resté plus d’une heure. Chapeau !"

Le confinement condamne temporairement l’Horeca . On ne parle plus que de coronavirus. Hicham Marso va saisir sa chance pour inviter le tout Bruxelles à participer à ses sessions du soir, libres antennes virtuelles où toutes les questions peuvent être posées en commentaires. Il les relaiera. Sans trop qu’on sache comment ni pourquoi, des politiques de premier plan vont accepter les invitations. "J’ai ramé. Oui : j’ai gardé des contacts et des amis en politique. Mais il a fallu discuter, expliquer le concept, convaincre. Les gens se méfient. Chez moi, c’est du freestyle. Mais avec le respect."

Les socialistes flamands lui ont promis une place d’échevin en 2018. Dès 2015, Hicham Marso va se faire beaucoup plus discret médiatiquement et attend son heure. "Quand il a fallu faire la liste en 2018, ils ont été chercher quelqu’un d’autre. Je n’avais même pas une place. J’ai été déchiré. C’est comme si on m’avait planté un couteau dans le cœur." La politique, "pour moi à ce moment-là, c’est fini. Je ne ferai plus confiance. J’ai le sentiment qu’on m’a utilisé. J'ai vu les coulisses et cela ne m'a pas plu."

"J’adore donner une visibilité aux gens. Moi, je n’ai pas toujours été gâté par la vie", dit celui qui affirme être sans emploi. "J’ai eu des soucis. Je me suis toujours relevé. Aujourd’hui, je ne suis pas une star. Et si je suis là, c’est grâce aux gens. Je leur dois tout." Le compteur des vues va mettre du temps à s’emballer. Aujourd’hui, en fonction du plateau et des thèmes choisis (sur base de l'actualité), il peut atteindre les 5.000 personnes connectées. "J’en suis à 80 jours de directs non-stop ou presque. Et je totalise plus de 300 invités."

#TPML est aussi le rendez-vous des artistes (Kaoutar Bene, Martin Charlier-Kiki l’Innocent, David ou Pas…), des sportifs plus anonymes (Alla Alayyan, Sylvia Sinanaj…), des acteurs de la société civile, des bénévoles actifs dans l’aide aux Bruxellois en pleine crise sanitaire, des indépendants impactés ces derniers mois (Patrick De Corte des Forains de Bruxelles)… Hicham Marso, l’incontournable, dont l’invitation ne se refuse plus, va aussi soutenir Alim Berkani, un Molenbeekois inventeur d’un masque réutilisable.

Dans le ton et les commentaires, on sent aussi la proximité avec quelques élus. Hicham Marso est désormais l’ami de quelques-uns d'entre eux. Certains l’accusent de copinages. Lui parle de neutralité. "J’invite tout le monde, dans le respect et la bienveillance. Mais il y a des représentants de deux formations que je n’inviterai pas, la NV-A et le Vlaams Belang ! Ces deux partis ne font pas partie de mes convictions ni de mes valeurs."

Hicham vous oblige à vulgariser votre message

David Leisterh, député régional et président du MR de Bruxelles a participé cinq fois aux lives de Tang Hicham. Il l’a rencontré pour la première fois début 2020 lors d’une soirée organisée par une ASBL sportive. "Hicham et ceux qui l’écoutent vous disent les choses sans langue de bois, vous mettent face aux sujets tabous et vous obligent à vulgariser votre message", dit le politique. "C’est assez audacieux pour un politique en réalité comme exercice…"

Il est souvent très tard quand le live débute. Un risque pour un mandataire public. Un soir, David Leisterh lâche une petite phrase choc : "Maggie De Block devra rendre des comptes". "Vous êtes plus décontracté parce qu’Hicham parvient à vite mettre tout le monde à l’aise", reconnaît le Boitsfortois. "Une fois, je suis resté trois heures à répondre aux questions. Je ne les ai pas vues passer. Il est aussi très ouvert, il invitera un jour un MR et le lendemain un PTB mais ne confronte jamais personne en débat, comme on le retrouve trop souvent sur les plateaux télé. C’est une initiative citoyenne profondément constructive et instructive pour politiques et électeurs. Avec le temps, vous tissez même des liens avec certains de ses auditeurs !"

Pour Rajae Maouane, coprésidente Ecolo, "la période de confinement a aidé à ce que le projet d'Hicham Tang se développe, que les gens soient beaucoup plus connectés et ont davantage regardé ses lives. Ce qui est très intéressant, il n'y avait plus d'intermédiaires entre les politiques et les citoyennes et les citoyens. Tout le monde pouvait poser des questions sur quoi que ce soit. Hicham Tang relayait les questions. Et c'est là qu'il y avait une espèce de moment de vérité. Et puis, comme les politiques étaient chez eux, il y avait ce côté 'discussion à bâtons rompus', sans intermédiaires, avec des politiques qui sont en contact direct."

Sophie Wilmès, le roi Philippe ? Patience, cela va arriver

Ce dimanche 5 juillet, Hicham Marso organise une après-midi et une soirée de soutien à son projet personnel qu’il garde encore secret. Il se murmure qu’il veut professionnaliser son émission. Les people bruxellois risquent de se presser, malgré la limite de 200 personnes, épidémie de coronavirus oblige. Au programme : discours, chants, humour et récoltes de fonds pour financer son prochain concept.

"On m’a approché pour de la TV, de la radio. J’ai refusé pour pouvoir garder mon indépendance et ma liberté de ton. De plus, chez moi, mes invités ont le temps de parler", estime Tang Hicham qui n’a pas fini de remplir son carnet d’adresses. "Sophie Wilmès ? Patience, cela va arriver", promet-il. "J’aurai bientôt Maxime Prévot, le président du cdH. Manque encore Paul Magnette. Mais j’ai déjà eu tous les autres." Tang Hicham ne s'interdit rien ni personne. Il est ainsi convaincu qu’il peut rapidement décrocher quelques mots du roi Philippe. Rien que ça !

Ah, dernière question : "Tang", c’est pour ? "Tang comme Tangérois et Tanger, ma ville d’origine au Maroc et le club de foot que je supporte dont je porte le maillot dans mes lives."