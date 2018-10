De Bastogne à Bruxelles, de Mons à Anvers: le point région par région de ces élections

Wallonie

Certaines personnalités politiques seront suivies de près ce dimanche soir. Parmi elles : Benoît Lutgen qui s'est imposé à Bastogne où il était opposé à son frère Jean-Pierre. Ce dernier a déclaré qu'il arrêtait "définitivement" la politique.

A Charleroi, le PTB affiche provisoirement un score de 15,76%. C'est une montée importante de plus de 12%. Le PTB pourrait remporter 9 sièges (+ 8 par rapport à 2012). Le PS de Paul Magnette reste en tête à 41%, même si c'est une chute de 6,69 %. Pour l'instant, la majorité absolue du PS est en ballotage avec 26 sièges sur 51.

La tête de liste socialiste à Mons Nicolas Martin obtient pour l'instant le plus de voix de préférence. Georges-Louis Bouchez, qui avait l'ambition de renverser la majorité en place avec "Mons en Mieux", obtient pour l'heure quelque 21% des voix. Pas assez, donc, pour réaliser son pari face à un PS loin devant (44%).

Les résultats de 26 bureaux de vote sur 38 donnent le cdH en tête à Namur. Le cdH, Ecolo et le MR rempilent à Namur, Maxime Prévot (cdH) reste bourgmestre

Avec résultats définitifs à Marche-en-Famenne, René Collin n'est que 3ème en voix de préférence. Le duel opposant, le ministre wallon de l'Agriculture René Collin (cdH) et le ministre-président wallon Willy Borsus (MR) a finalement largement tourné en faveur du premier, dont la liste Mayeur cdH a récolté 46,08% des voix (14 sièges). La liste libérale, elle, a obtenu 24,18% des suffrages (6 sièges), devant la liste PS et ses 17,97% des voix (4 sièges). Mais c'est un troisième candidat qui a tiré son épingle du jeu: André Bouchat, l'actuel bourgmestre de la localité qui poussait la liste cdH, a enregistré 3.453 voix de préférence, loin devant les 1.561 voix de René Collin.

A Liège, avec 30 bureaux sur 60 dépouillés, les premiers résultats partiels pour la Ville de Liège donnent le PS premier parti de la Cité ardente. Il totalise pour l'instant 30,72% des voix, contre 37,95% en 2012. Le MR pour Liège se place pour l'instant en deuxième position avec 17,51% des voix, suivi de près par le PTB qui totalise 16,47% des votes. Le mouvement citoyen Vert Ardent, auquel est associé Ecolo, engrange 15,01% des voix. Le cdH, dans la majorité actuelle avec le PS, chute lourdement: il n'obtient que 6,64% des voix, contre 14,01% en 2012, les résultats définitifs pourraient ne pas être connus avant lundi matin

A Olne, c'est celui qui avait révélé le scandale Publifin qui est sorti victorieux. Cédric Halin remporterait 10 sièges sur 15 dans cette commune de province de Liège.

A Tournai, Rudy Demotte a cette fois été battu par son colistier Paul-Olivier Delannois qui est donc élu bourgmestre. Sur NoTélé, M. Demotte a assuré qu'il n'était pas amer mais heureux et fier que le PS reste le premier parti tournaisien. A Tournai, le PS perd toutefois deux sièges et 6,27% des suffrages. Il reste le premier perti avec 16 sièges. Ecolo, nouveau partenaire de la majorité, obtient 7 sièges.

Bruxelles

Ecolo tient la corde dans plusieurs communes. A Ixelles ou à Woluwe-Saint-Pierre par exemple. Zakia Khattabi, la coprésidente d'Ecolo, a pris la parole à Bruxelles pour saluer ce qu'elle décrit comme "la vague verte". Selon elle, "les écologistes ont gagné ces élections".

Les dés sont jetés à la Ville de Bruxelles. Le bourgmestre PS Philippe Close a réussi son pari. Il arrive largement en tête et décroche 17 sièges, à peine 1 de moins qu'il y a 6 ans avec le populaire Freddy Thielemans en figure de proue. En revanche, la coalition sortante, avec le MR d'Alain Courtois, ne dispose plus d'une majorité avec ses 24 sièges sur 49. Ecolo ne décroche qu'une victoire modeste, avec une progression de 2 sièges. Le vrai vainqueur du scrutin à la Ville de Bruxelles, c'est le PTB. En baisse, le MR abandonne 3 sièges. Le CDh, privé de Joëlle Milquet et cornaqué par le relativement peu connu Didier Wauters cède 5 sièges. Reste à voir comment ces résultats se traduiront concrètement. Le PS pourrait s'allier à Ecolo et former une alliance jusqu'ici inédite à la Ville de Bruxelles, des discussions sont en cours.

La liste Pro-Ganshoren emmenée par Pierre Kompany (le père de Vincent Kompany) remporte largement le scrutin communal à Ganshoren. Elle obtient 28,38 % des voix, en hausse de 5,77% par rapport à 2012. En vertu d'un accord pré-électoral avec le MR, Pierre Kompany pourrait emporter le maïorat et devenir par la même le premier bourgmestre d'origine africaine en région bruxelloise.

A Koekelberg, le chef du groupe PS à la Chambre, Ahmed Laaouej, tête de liste à Koekelberg, a fait part dimanche soir de la décision de sa formation, d'Ecolo-Groen et d'Alternative humaniste, de composer une majorité progressiste à Koekelberg. Cette petite commune du nord-ouest de Bruxelles est dirigée depuis plusieurs décennies par les libéraux. "Nous sommes déjà à un stade avancé des discussions", a affirmé M. Laaouej devant plusieurs médias. Selon le chef de file socialiste, les trois formations sont d'accord de soutenir sa candidature au maïorat de la commune.

Le MR, Ecolo et le cdH ont décidé de travailler ensemble à la formation d'une nouvelle majorité communale pour Uccle.

Flandre

A Anvers, les résultats complets donnent 35,9% pour la N-VA, en léger tassement (-1,8%), talonnée par Groen avec 18,4% (+10,4%), devant le SP.A avec 11,6%, stable, le Vlaams Belang avec 10,6% (+0,4%), le PVDA (PTB) avec 8,9% (+0,9%), le CD&V avec 6,9% et l'Open VLD avec 5,7%.

A Gand, le cartel SP.A-Groen enregistre une forte baisse, face à un Open VLD conquérant. Une coalition de centre-droit entre Open VLD, N-VA et CD&V se dessine. Si une majorité de centre-droit est possible à Gand, la N-VA est prête à s'allier à l'Open Vld et à offrir l'écharpe maïorale à a tête de liste Mathias De Clercq, a annoncé la tête de liste N-VA Anneleen Van Bossuyt à la VRT. Actuellement, il manque un siège pour former une coalition de centre-droit entre l'Open Vld, la N-VA et le CD&V. Le dépouillement est interrompu pour de bon dimanche soir dans le bureau où de la poudre suspecte a été trouvée dans 4 bulletins de vote. Des analyses sont en cours.

A Bruges, le CD&V reste le plus grand parti avec près de 32% des voix. Une coalition CD&V, SP.A et Open VLD fournira le nouveau bourgmestre : Dirk De Fauw.

A Courtrai, c'est la liste du bourgmestre libéral Vincent Van Quickenborn, Team Burgemeester, qui fait un beau score avec plus de 31%, devant le CD&V et le SP.A. Pour "Q", le moment est "historique".

A Hasselt, Steven Vandeput quittera le gouvernement fédéral pour prendre le maïorat.

