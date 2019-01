Davos: le big boss d'Ab Inbev distribue des bons points à Charles Michel

Charles Michel a bien fait de venir à Davos. Parmi les grands patrons qu’il a rencontrés, en figure un particulièrement important pour notre pays : celui d’AB inbev.

Le Premier ministre s’est en effet entretenu avec Carlos Brito, le big boss du plus grand groupe brassicole du monde dont le siège social se trouve a Leuven. Et si Carlos Brito lui a répété ce qu’il nous a confié en interview, le Premier ministre a dû en rosir de plaisir. Interrogé sur les mesures prises par le gouvernement Michel – comme la baisse des taxes et des charges patronales - pour soutenir la compétitivité des entreprises, Carlos Brito estime que « Charles Michel a été très actif. Il fait des pas très importants pour la compétitivité d’entreprises comme la nôtre. Bien sûr, on peut toujours faire mieux comme partout dans le monde, mais ce sont des mesures qui vont dans la bonne direction ».

De quoi en tout cas rassurer Charles Michel. Le patron le mieux payé du Bel20 est catégorique : AB inbev n’est pas près de quitter la Belgique et de déplacer son QG vers d’autres cieux. «Oui, oui, nous allons rester. La Belgique c’est notre maison». En ces temps moroses pour l’emploi en Belgique, c’est toujours ça de pris».