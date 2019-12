David Clarinval rectifie: "Le PS et la N-VA reste la première priorité de travail"

C'est une interview qui n'est pas passée inaperçue. Interrogé par nos confrères de La Libre Belgique, le vice-Premier ministre MR David Clarinval déclare: "Ce sera l'arc-en-ciel avec le CD&V ou les élections". Voilà des propos qui tranchent avec la ligne du parti. Jusqu'à présent, le MR a toujours appelé à un gouvernement réunissant le PS et la N-VA. Alors, le MR a-t-il changé d'avis ?

L'étonnement au sein du MR

Sollicité par nos soins, plusieurs membres du MR se disent étonnés par de tels propos de la part de leur collègue. "La ligne du MR n'a pas changé", nous martèle-t-on.

De plus, cette interview tombe au moment même où une mission d'information royale est confiée au président du MR, Georges-Louis Bouchez, et au président du CD&V Joachim Coens. Les deux hommes ont répété cette semaine que toutes les pistes seront explorées et que la N-VA sera consultée. Du coup, on se dit que certains ont dû avaler leur café de travers ce matin en lisant cette interview.

Mais alors, comment comprendre les propos de David Clarinval ? S'est-il trop avancé ? S'agit-il de propos tenus en interne au sein du parti mais pas destinés à être répétés aux journalistes ? Le téléphone du vice-Premier ministre doit certainement chauffer ce matin, contacté de toutes parts. Pas seulement par les journalistes qui veulent des éclaircissements suite à ses "propos exclusifs", mais aussi l'état-major du parti qui tente de comprendre… ou plutôt, devrait-on dire, de recadrer une déclaration qui commence à agiter l'ensemble des rédactions du pays.

Petit rectificatif par communiqué

En cours de matinée, on nous annonce qu'un communiqué va nous être envoyé. Il tombe peu après 11 heures. Signé par David Clarinval lui-même, le communiqué porte ce titre: "Responsabiliser le PS et la N-VA reste la première priorité du travail". Le ton est donné !

En quelques lignes, le vice-Premier ministre rappelle la ligne du parti: "La responsabilité première est de réunir le PS et la N-VA autour de la table des informateurs pour comprendre ce qui n'a jusqu'ici pas permis aux deux plus grands partis de s'engager dans la voie d'une solution. Il y a donc avant tout la volonté de responsabiliser une nouvelle fois les deux plus grands partis. Comprendre leurs convergences est le travail actuel des informateurs".

Sur les questions de la coalition et d'un éventuel retour aux urnes, David Clarinval se montre plus prudent: "Je veux également rappeler qu'il y a une multitude de coalitions possibles même si certaines ont été jusqu'ici plus étudiée que d'autres. Il faut rester ouvert à toute option pouvant apporter une solution. Les élections seraient une hypothèse de renoncement et un risque très important de déboucher sur une impasse".

Enfin, histoire d'être tout à fait clair et compris, le vice-Premier ministre termine en précisant: "L'important pour le MR est le projet de fond et nous ne nous enfermons pas dans une formule préétablie".

Voilà pour le contenu du communiqué. N'empêche - même si le dire semble risqué pour certains partis - on sent bien que l'arc-en-ciel élargi au CD&V a de plus en plus la cote. Faut-il encore que le CD&V veuille monter dans le futur gouvernement fédéral. Mais ça, c'est une autre histoire. Et elle n'est pas encore écrite.