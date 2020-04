David Clarinval prêt à "aller au-delà des 3 jours de télétravail par semaine dans la fonction publique"

David Clarinval (MR), vice-Premier ministre wallon en charge de la Fonction publique, estime qu'il y a "des enseignements très positifs à tirer" du télétravail qui s'est généralisé dans la fonction publique durant le confinement. "Cette expérience démontre qu'on peut aller au-delà des trois jours par semaine sans problème", annonce-t-il dans La Libre Belgique et La Dernière Heure jeudi.

"On ne peut pas tout faire par télétravail, mais cette expérience démontre qu'on peut en faire plus. On peut aller au-delà des trois jours par semaine sans problème, si on met en place un système d'encadrement qui évite les abus."

Pour le ministre, les éléments positifs se révèlent supérieurs aux craintes "qui faisaient que cette pratique pouvait être vue de manière frileuse". "Les freins, dont une certaine peur du carottage, disons-le, peuvent être contournés avec un cadre."

