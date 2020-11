David Clarinval plaide pour rouvrir "le plus vite possible" les commerces dits non-essentiels : "Nous ne sommes pas une île"

Ce mercredi, c’est David Clarinval, ministre des indépendants et des réformes institutionnelles qui était l’invité de Matin Première. Alors que la France a annoncé mardi l’ouverture des commerces non-essentiels dès ce samedi et qu’un comité de concertation se réunira vendredi pour faire le bilan après deux semaines de reconfinement, l’élu MR plaide pour suivre la voie ouverte par nos voisins. Il estime que tous les commerces doivent rouvrir et que la solution "sur rendez-vous" n’est pas suffisante.

Le 15 décembre : c’était la date annoncée pour une éventuelle révision de la fermeture des commerces dits "non-essentiels" afin d’endiguer les courbes belges de propagation du coronavirus. Pourtant, le comité de concertation qui se réunira le 27 novembre pourrait bien revenir sur cette échéance.

Et David Clarinval a un avis bien tranché sur la question. "Nous ne sommes pas une île", martèle-t-il alors que de nombreux Belges se rendent déjà au Pays-Bas ou au Luxembourg pour faire leurs emplettes et pourraient prendre la route pour la France dès samedi. "J’avais demandé que le 27 novembre, on puisse avoir une clause de rendez-vous parce que nous avions décidé de fermer les commerces jusqu’au 15 décembre", rappelle-t-il.

Une question "de vie ou de mort"

Il estime toutefois qu’un système de commerce en magasin sur rendez-vous ne serait pas suffisant. "Il y a une détresse économique mais aussi une détresse psychologique dans le chef de nos indépendants et donc pour moi, en effet, il faut que l’on rouvre les commerces qui sont qualifiés de non-essentiels et qui sont en danger de vie ou de mort." Le ministre raconte aussi les coups de téléphone et courriers de commerçants "qui ne demandent qu’à travailler".

"On sait que les commerces ne sont pas les endroits où il y a une contamination très importante, la situation sanitaire s’est améliorée et il faut aussi que l’on puisse tenir compte de l’impact économique et de l’impact psychologique que cela a sur nos citoyens", plaide le libéral. "Si on ne le fait pas, on va avoir des dégâts économiques et psychologiques tellement importants qu’on aura vraiment une situation de crise aussi grave que l’hôpital sur le plan sanitaire."

Selon une enquête réalisée durant ce reconfinement, seuls 17% de propriétaires de petits commerces ont affirmé pouvoir tenir le coup suite aux périodes de confinement successives. Pour David Clarinval, ce sont tant les commerces que les services qui doivent pouvoir rouvrir leurs portes. "Il y a les commerces non essentiels, il y a les services non-essentiels, car-wash, toiletteurs et puis il y a aussi les métiers de contact, coiffeurs, esthéticiennes. Pour moi, tous ces services, tous ces commerçants doivent rouvrir le plus vite possible."