David Clarinval (MR): "Les propos de Theo Francken sont inacceptables, mais n'engagent que lui"

Theo Francken (N-VA) s'inspire parfois du Vlaams Belang pour sa politique migratoire. Le secrétaire d'état à l'Asile et à la Migration l'a lui-même déclaré jeudi soir lors d'un débat télévisé. Ces propos polémiques ont fait beaucoup réagir les partis d'opposition. Mais qu'en pense le MR, le seul parti francophone de la majorité fédérale ?

Pour le chef de groupe des libéraux à la Chambre, David Clarinval, les propos de Theo Francken sont "inacceptables, mais ils n'engagent que lui. A titre personnel, il s’inspire peut-être dans ses réflexions du Vlaams Belang, mais ça ne concerne pas le gouvernement. Et ça n’est certainement pas ça qui est mis en œuvre aujourd’hui. Le gouvernement, lui, garde le cap et applique la politique migratoire ferme et humaine telle que définie dans l'accord de gouvernement."

Sous le gouvernement Di Rupo déjà...

Interrogé par la RTBF ce samedi, le mandataire MR reconnaît que l'ambiance a changé depuis le 14 octobre : "On sent que certains, dont Theo Francken, ont une attitude électoraliste à l'égard du Vlaams Belang suite aux élections communales. Mais au MR, on reste calme et serein".

David Clarinval assure que cette politique n'est pas fondamentalement différente de celle de la précédente législature. "Le gouvernement actuel ne s’inspire pas de la politique du Vlaams Belang. Sous le gouvernement Di Rupo, Maggie De Block (Open Vld) appliquait déjà un programme gouvernemental ferme et humain en matière de migration."