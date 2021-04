David Clarinval (MR) appelle à "régler le court terme" et propose des séances psy gratuites pour les indépendants

A la veille d’un nouveau comité de concertation, et au lendemain d’un appel à une réflexion stratégique sur la gestion de la crise par trois experts reconnus , David Clarinval, le ministre fédéral des Indépendants, des PME et de la Classe moyenne, était l’invité de Matin Première.

Thomas Gadisseux et Martin Bilterijs sont revenus donc sur carte blanche d’hier, appelant à modifier la stratégie de déconfinement. Le ministre trouve cela "très intéressant". Et de rappeler : "Sur le principe, c’est une excellente idée. Il y a déjà plusieurs mois, nous avions évoqué le fait de passer d’une gestion de crise à une gestion de risque". Mais il tempère : "il faut d’abord régler le court terme".

pas simple à mettre en place

Pour David Clarinval, ce n’est pas effectivement "pas simple à mettre en place". Cela devrait donc être fait dans un futur un peu plus lontin, et alors "ne plus parler par secteurs, mais de manière transversale, avec des phases pilotes. Par exemple à Vienne, l’orchestre philharmonique qui vient de faire un projet pilote pour organiser un concert de manière covid-safe "

Pour le ministre libéral, on joue donc sur du "moyen/long terme". Et de trouver des solutions avec "les virologues, en premier lieu, qui nous conseillent". " Si on veut avoir une réponse individuelle, avec par exemple un contrôle qui se ferait par les communes, ça ne se fait pas comme ça en deux trois jours. Il faut planifier les choses ". Et l’homme politique de répéter sa priorité pour le court terme : répondre aux demandes des secteurs toujours fermés, apporter des réponses économiques et veiller au bien-être psychologique des indépendants en souffrance (nous y reviendrons plus bas).

"Devoir de réserve"

Le gouvernement a-t-il "péché" par manque d’anticipation ? Aurait-il pu mettre en place déjà un système de covid-free imaginé cet été, par exemple ?

David Clarinval répond que les virologues sont là pour conseiller les politiques. La "matrice" concoctée par l’événementiel l’été dernier pourrait donc, selon lui, être remise en place " parce qu’il va y avoir une série de questions qui vont se poser par rapport aux événements (foire agricole, concerts " philharmoniques ", événementiel…)." Le ministre de rappeler ensuite que c’est du moyen-long terme. Pour le court terme, pas beaucoup plus d’informations, suite à l’appel du Premier ministre quant à la discrétion de ses troupes ministérielles jusqu’au CODECO de ce mercredi. David Clarinval se dit donc soumis à un " devoir de réserve ".

