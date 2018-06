David Clarinval: la semaine de 32 heures pas "adaptée au marché du travail du XXIe siècle"

La proposition de la FGTB de faire passer la semaine de travail de 38 à 32 heures n'est tout simplement "pas adaptée au marché du travail du XXIe siècle", a estimé lundi le chef de groupe MR à la Chambre, David Clarinval.

"Cette idée, étudiée au siècle dernier, est inadéquate pour réduire le chômage", a poursuivi le libéral, déplorant au passage "des proposition plus farfelues les unes que les autres avancées par la galaxie socialiste à l'approche des élections".

Selon M. Clarinval, une telle mesure représenterait un coût de "3 à 4 milliards chaque année", un montant "intenable".

"Il n'est pas possible de créer de l'emploi avec une réduction linéaire du temps de travail. Au contraire, il faut aller plus loin dans la flexibilisation du travail, l'individualisation des contrats et la baisse des cotisations", a-t-il estimé.

Le chef de groupe MR a également fait référence à l'expérience française, où la semaine des 35 heures a été instaurée au début des années 2000. "On a bien vu que ce n'était pas une solution", a-t-il conclu.