David Clarinval : "Aujourd'hui, on va libérer la totalité des secteurs à l'exception de certains qui resteront confinés"

Restaurants et bars, secteur événementiel, culturel, sportif, explosion des bulles de contacts, vacances : le menu du Conseil National de sécurité de ce mercredi est copieux, alors que la Belgique poursuit son déconfinement. après la crise sanitaire du coronavirus. Pour David Clarinval, vice-Premier ministre MR du gouvernement fédéral, l’objectif est de libérer "la totalité des secteurs à l’exception de certains" alors qu’auparavant "tout était confiné sauf certains secteurs qui étaient libérés (...) On va donner beaucoup plus de liberté aux citoyens et aux entreprises."

Ce mercredi matin, sur La Première, David Clarinval a rappelé la "nouvelle philosophie dans le déconfinement". "Les chiffres sont au vert, les virologues nous ont confirmé" qu’il y a moins de décès, de contaminations, d’hospitalisations. "Il faut féliciter les Belges d’avoir respecté les règles" pendant le confinement dit le vice-Premier. "On passe dans une nouvelle étape", avec cette nouvelle phase de déconfinement.

Cependant, "il ne faut pas relâcher l’attention", la distance sociale "reste d’application mais avec une plus grande flexibilité, avec un plus grand nombre de contacts." La règle des quatre contacts, toujours les mêmes, va sauter. Les Belges pourront ainsi aller au restaurant "à une table de dix. Mais ce n’est pas pour cela qu’il faut relâcher la pression". La distance sociale est de mise et quand celle-ci n’est pas possible, "il faudra porter un masque".

Des répétitions et des entraînements sans spectateurs dans un premier temps

David Clarinval l'a confirmé ce mercredi matin sur La Première: "Vous allez pouvoir rencontrer beaucoup plus de personnes parce qu'on constate que les Belges respectent bien les règles" des quatre personnes maximum. "On veut veiller à ce que les règles soient plus homogènes et plus claires", que ce soit dans la culture, le sport... "Par exemple, le fait que l'on puisse faire des répétitions ou qu'on puisse faire des entraînements sans spectateurs dans un premier temps et puis un second temps", envisager la présence du public dès le mois de juillet. Mais avec des règles homogènes. "Aujourd'hui, ce que les Belges ne comprennent pas, c'est qu'on autorise un certain nombre dans un cas et un autre nombre dans tel autre. Et ils comparent. Et c'est incompréhensible."