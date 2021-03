Dans tous les hôpitaux, les règles pour les visiteurs devraient être les mêmes, plaide le directeur médical du Grand hôpital de Charleroi

Il y a près d’un an, alors que l’épidémie de Covid déferlait sur la Belgique, dans beaucoup de rues du pays, les habitants sortaient, s’installaient sur les balcons ou ouvraient les fenêtres pour applaudir le personnel soignant qui faisait face, dans les hôpitaux, à une situation sans précédents.

Un an plus tard, l’épidémie est toujours là. Dans certains hôpitaux, les patients "Covid" sont toujours là dans des proportions qui restent préoccupantes. "On est sur le fil du rasoir, on peut basculer d’un côté ou de l’autre", estime le Dr Manfredi Ventura, Directeur médical du Grand hôpital de Charleroi. Certes, à l’échelle du pays, 434 patients sont actuellement en soins intensifs, mais dans 5 hôpitaux du pays, les patients "Covid" occupent la moitié des lits des unités de soins intensifs. De quoi rester prudent et appeler la population à se montrer prudente et compréhensive.

Force est de constater qu’aujourd’hui dans les hôpitaux, il semble plus difficile de compter sur la collaboration des visiteurs pour respecter les règles sanitaires, des règles qui ont toute leur importance dans un hôpital. "Autant pendant la première vague, on a été applaudis, autant depuis plusieurs mois, on ramasse plutôt des volées de bois vert. Les gens sont agressifs. Je pense qu’il y a toute cette ambiance qui est là et ils ne comprennent pas que si on leur permet d’aller à deux ou trois dans les supermarchés, ils ne peuvent pas faire la même chose dans les hôpitaux", explique le Dr Manfredi Ventura.