Dans les futurs collèges communaux wallons, la parité ne sera plus très éloignée - © Tous droits réservés

Si l’on multiplie le nombre minimal de femmes par le nombre de collèges communaux*, nous obtenons le chiffre de 631 membres féminines de collèges communaux wallons, soit une représentation de 38,35%, en moyenne. C’est 10% de plus que la situation actuelle. Et c’est un chiffre minimum : des communes iront certainement au-delà. Actuellement, les collèges communaux d’Amay, Chiny, Estienne, Fernelmont, Lasne, Martelange, Momignies, Saint-Léger, Tinlot, Vresse-sur-Semois et Wavre disposent de plus de femmes que d’hommes. Assesse, Beauvechain, Blégny, Habay, Havelange, Jurbise, Nandrin, Nassogne, Quiévrain, Seneffe et Somme-Leuze sont, elles, en situation de parité.

En attendant une parité "naturelle", c’est par un décret que la représentation politique des femmes progresse en Wallonie. Les majorités qui seront mises en place après le 14 octobre ne seront guère éloignées des 40%. La parité n’est plus si loin…

*Nos chiffres tiennent compte de l’ajout de nouveaux échevins suite à la progression démographique observée dans certaines communes. Elles sont 9 au total : Braine-le-Château, Court-St-Etienne, Incourt et Waterloo en Brabant wallon ; Héron et Plombières en Province de Liège ; Léglise et Libin en Luxembourg ; Ohey en Province de Namur.