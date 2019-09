Dans les agences de voyage, on navigue entre incertitude et inquiétude

Beaucoup de questions continuent de se poser dans le cadre de la possible faillite de Thomas Cook/Neckermann en Belgique. Et cela se ressent fortement dans les agences de voyage du pays.

Le syndicat libéral appelle à la fermeture

Face à ce manque d’informations et de consignes claires, le syndicat libéral CGSLB a suggéré aux agences Thomas Cook et Neckermann du pays de rester fermées ce mardi. Le syndicat libéral estime préférable pour les travailleurs de ne pas ouvrir les agences et surtout de se rendre au siège social à Gand pour réclamer des éclaircissements. Il y a 91 agences du groupe Thomas Cook en Belgique (Thomas Cook et Neckermann).