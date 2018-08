Dans le rétro: quand Sigfried Bracke (N-VA) parlait d'un "sentiment belge" à la mort du Roi Baudouin

1993. Un quart de siècle. Une autre époque. Le Traité de Maastricht était adopté. Nelson Mandela recevait le prix Nobel de la Paix. L'état belge devenait fédéral. C'est aussi le temps où Ace of base, Hélène et de Jordy trustaient les hit-parades. Et Noureev, Fellini, Ferré de nous quitter. Le roi Baudouin aussi. L'émotion dans la population est immense. Siegfried Bracke, lui, était encore journaliste à la VRT. Il avait déjà la moustache mais la présidence de la Chambre ne lui tendait pas encore les bras.

25 ans plus tard, il y a toujours un Roi. Et toujours Siegfried Bracke. Mais internet a entre-temps bouleversé notre quotidien. Et permet ainsi de retrouver des moments... troublants. Comme celui-ci, lorsqu'un utilisateur de twitter fait des recherches. Et inhume cette image. On y voit le journaliste de la VRT devant le palais royal et la foule, importante, qui avait décidé de rendre un dernier hommage au souverain. Le journaliste est en direct pour la télé. Il témoigne. Et le Gantois de déclarer: "Le moins que je puisse dire c'est qu'il existe aujourd'hui des preuves que quelque chose existe, un sentiment belge. Malgré les politiques qui n'hésitent pas à utiliser le mot "séparatisme"."