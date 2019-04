Dans la dernière ligne droite pour la campagne électorale, les attentes des belges sont claires

Alors que s’amorce la dernière ligne droite pour la campagne électorale, la plateforme TamTam qui regroupe une septantaine d'organisations, publie une vaste enquête menée auprès de milliers de Belges sur leurs attentes et leurs craintes pour l'avenir. Avec des résultats très clairs.

Davantage de moyens dans le train, des prix contrôlés pour les médicaments, une réelle prise de conscience des enjeux climatiques ou encore des mesures sévères contre l'évasion fiscale, voici quelques unes des revendications qui ont obtenus le plus de suffrage dans cette grande enquête qui a questionné près de 30.000 belges.

"La réalité sociale des belges aujourd'hui, c'est que les conditions matérielles d'existence sont en train de se dégrader. Les belges veulent des solutions positives, ils veulent plus de pouvoir d'achat, une égalité salariale et surtout que l'Etat investisse massivement pour une transition écologique et climatique qui se fasse en respectant les couches populaires les plus précarisées", rajoute Brieuc Wathelet , porte-parole de la plateforme Tam Tam.

Pour être certains d'avoir l'avis le plus proche possible de la majorité des belges, la plateforme a demandé à IVOX, institut d'enquête indépendant, de réaliser la même enquête auprès de leur propre échantillon. Les résultats ont surpris les organisateurs.

"A plusieurs égards, l'échantillon représentatif de la population est plus progressiste, il y a un taux d'approbation des revendications qui est plus élevé que les 15.000 sympathisants qui ont répondu à notre enquête", estime Brieuc Wathelet.

En outre, le Soir indique que pour 64% des belges sondés par la coalition belge contre les armes nucléaires, la Belgique doit signer le traité d'interdiction des armes nucléaires de l'ONU.

Le belges seraient donc tous d'accord, sympathisants de la plateforme ou non, flamands, wallons ou bruxellois. Cette enquête, les organisateurs la déposeront sur la table du prochain gouvernement pour que ces mesures soient, peut-être entendues.