Daniel Bacquelaine: "Un système de cliquet empêchera le point de diminuer"

Une fois de plus, A Votre Avis a rebondi sur un sujet d’actualité chaud : la grève organisée ce mercredi soir. Les trois syndicats se sont en effet réunis dans le cadre d'une manifestation nationale à Bruxelles contre la réforme des pensions voulue par le gouvernement Michel. Le système des pensions à point était particulièrement en ligne de mire.

Les syndicats avancent quelques chiffres: le montant moyen de la pension pour un salarié isolé est de 882 euros par mois pour les femmes et de 1.181 euros pour les hommes. Des montants, disent-ils, déjà parmi les plus bas d'Europe et que des mesures comme la moindre prise en compte des périodes d'inactivité viennent encore un peu plus pénaliser.

Et puis, il y a la réforme phare de gouvernement Michel de reporter l'âge légal de la pension à 67 ans, décidée en début de législature, en même temps que les restrictions aux plans de fin de carrières, qui reste toujours en travers de la gorge des syndicats.

La réforme a déjà bien avancé, notamment sur le recul de l’âge de départ à la pension. C’est un fait, l’espérance de vie recule, d’année en année. Si elle était de 70 ans il y a une dizaine d’années, elle est de 80 ans, aujourd’hui.

Nous le disions, la réforme de la pension dite "à points" fait beaucoup parler d'elle. Un concept que le ministre des Pensions, Daniel Bacquelaine a voulu clarifié. Tout en défendant son systèmes de ceux qui l'accusent d'être susceptible de perdre en valeur avec le temps.