Un pas vers la reconnaissance de la pénibilité du métier d'enseignant?

C’est une nouvelle pièce à verser au dossier de la réforme des pensions : le MR, le parti du ministre fédéral des Pensions Daniel Bacquelaine (MR), reconnaît la pénibilité du métier d’enseignant.

C’est le député Laurent Hanquet (MR) qui avait été chargé par son parti de rendre un rapport sur la question. Ses conclusions pèseront sûrement sur l’application des critères de pénibilité qui permettront aux enseignants de partir à la pension plus tôt que 67 ans, ou de choisir de poursuivre et de bénéficier d’une pension plus élevée. "Le message que nous délivrons, c'est que la fonction d'enseignant doit être prise en considération, réagit Daniel Bacquelaine au sujet de ce rapport. C'est une fonction importante pour l'ensemble de la société, on doit donc avoir ce débat sur cette fonction".

La Fédération Wallonie-Bruxelles doit faire des propositions sur l'adaptation du travail des enseignants en fin de carrière

Serait-ce la fin de ce malaise entre le monde enseignant et le ministre, notamment après les tensions suite à l'annonce de la suppression des tantièmes préférentiels ? "J'ai toujours dit qu'il ne s'agissait évidemment pas de supprimer les tantièmes préférentiels tant qu'on ne l'a pas remplacé par un nouveau système basé sur des critères objectifs de pénibilité, répond le ministre. Nous restons évidemment sur cette ligne là. Mais cela implique aussi un débat sur la fonction enseignante elle-même, la Fédération Wallonie-Bruxelles doit faire des propositions sur l'adaptation du travail des enseignants en fin de carrière, je crois qu'il y a là tout un champ de réflexion qui est très important".