Dallemagne : "l'Arabie saoudite pose de sérieux problèmes de sécurité à la Belgique"

Hier soir, le débat de l'émission À Votre Avis se penchait sur la question et la problématique de l'exportation d'armes belges vers des pays qui ne respectent les Droits de l'Homme. Le député Fédéral cdH, Georges Dallemagne a affirmé que, non seulement le comportement de l’Arabie saoudite cause actuellement des problèmes vis-à-vis des Droits de l’Homme, mais c'est surtout le seul à poser des problèmes majeurs de sécurité.