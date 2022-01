D'importantes saisies de drogues à Anvers en 2021: voici pourquoi ce n’est pas qu’une bonne nouvelle

90 tonnes de cocaïne ont été saisies en 2021 au port d’Anvers, soit 34% de plus que l’année précédente. Si le service des douanes a des raisons de se montrer satisfait à première vue, ce n’est pourtant pas une bonne nouvelle en termes de santé publique ni de sécurité. Car un autre chiffre vient montrer l’ampleur d’un trafic en hausse constante d’année en année, soit les 160 tonnes supplémentaires saisies dans les ports des pays de production, prêtes à être expédiées vers Anvers.

Une hausse des tonnages expédiés, dont une fraction réduite est saisie

Pour Kristian Vanderwaeren, l’administrateur général des douanes belges, le véritable problème se situe dans les pays de production : "En général, on dit que la douane saisit 10% du tonnage envoyé. Chez nous, ce pourcentage est sans doute plus élevé mais il n’atteint certainement pas la moitié de la drogue qui transite par le port d’Anvers". Et ce spécialiste des douanes d’indiquer que la hausse des quantités produites en Amérique du Sud explique aussi l’augmentation des saisies.

4 images Kristian Vanderwaeren Administrateur général des douanes belges © AFP or licensors

Malgré les quantités saisies, les prix au consommateur continuent à baisser

Une augmentation mesurable aussi par un autre facteur, celui des prix au consommateur. Suite aux saisies importantes, en toute logique ce prix au consommateur selon la loi de l’offre et de la demande devrait augmenter, or il n’en est rien. C’est même le contraire qui se produit. Pour Kristian Vanderwaeren, c'est même assez inquiétant : " durant des années les prix étaient stables alors que depuis un certain temps on constate que les prix diminuent". Cette situation favorise à son tour une augmentation de la demande : "En d’autres termes on fait un bon travail mais le résultat global n’est pas bon parce qu’on constate que la drogue entre toujours massivement dans l’Union européenne et les prises réalisées ne sont qu’une petite fraction des quantités qui arrivent dans nos ports en Belgique et aux Pays-Bas".

La réussite de SKY-ECC, le produit de la coopération internationale

4 images Quai du port d’Anvers © RTBF David Brichart

Le crime organisé redouble d’ingéniosité et de moyens de pression (corruption, violence) pour tenter d’imposer sa loi à celle des Etats. L’opération récente SKY-ECC a montré aussi qu’il usait de moyens de communication sophistiqués pour échanger partout dans le monde. Face à ces réalités, les Etats isolément ne font plus le poids. Pour le patron des douanes, Sky-ECC l’a démontré de manière spectaculaire, la coopération internationale porte ses fruits : "la réussite de l’opération Sky-ECC a permis à la Belgique et aux Pays-Bas de faire énormément de saisies", une belle réussite du judiciaire et des polices "liée aux renseignements, pour analyser les messages interceptés qui nous a permis d’identifier plus facilement les containers " contaminés " dans lesquels se trouvait la drogue".

Une lutte inégale qui coûte cher à la collectivité

4 images Illustration de destruction de saisies de cocaïne © AFP or licensors

Mais cette lutte inégale a ses limites car si elle entraîne des pertes de profits pour les trafiquants, leurs marges bénéficiaires sont telles sur les quantités vendues que ces trafics ne sont pas près de s’arrêter par la simple augmentation des saisies. De plus, les dispositifs de saisies coûtent cher à la collectivité. Le département des Finances s’apprête à investir près de 70 millions d’euros pour renforcer les moyens en personnel et en technologie. La question de l’approche du phénomène des drogues sous un angle non plus exclusivement sécuritaire fait régulièrement débat dans la société civile.