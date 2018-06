D'ici 2030, la Wallonie va créer près de 12.000 places pour l'accueil des aînés

Le gouvernement wallon a approuvé jeudi, en première lecture, une note-cadre sur la réforme de l'aide aux aînés. Elle prévoit notamment la création, d'ici 2030, de près de 12.000 places - 11.907 exactement - dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins. Les prix y seront également régulés, avec l'instauration d'un prix conventionné et l'interdiction de certains suppléments, dont ceux pour le raccordement à la télédistribution, au téléphone, à internet ou encore pour l'eau potable.

"Après l'assurance autonomie - adoptée par le gouvernement régional la semaine dernière, ndlr - cette refonte des règles fondamentales encadrant les maisons de repos et de soins est le 2e pilier auquel le gouvernement wallon s'attèle afin d'améliorer la vie quotidienne des personnes âgées et d'anticiper le vieillissement de la population", s'est réjouie la ministre wallonne de la Santé et de l'Action sociale, Alda Greoli (cdH).

Concrètement, la réforme approuvée jeudi prévoit la création de 11.907 places d'ici 2030, liées à un soutien public de 232,3 millions d'euros annuels en frais de fonctionnement (19.517 euros par lit, par an). Ces places supplémentaires porteront à 60.000 le nombre de places disponibles au sud du pays et devraient permettre la création de 2.381 emplois directs, a assuré la ministre en soulignant par ailleurs la volonté de la Région de développer l'accueil en centre de soins de jour afin de permettre aux aînés de rester chez eux plus longtemps.

Le texte porte également sur la mise en place d'un prix conventionné basé sur une convention tarifaire établie entre les fédérations représentatives du secteur et les organismes assureurs. Cette dernière sera proposée aux maisons de repos qui pourront choisir d'y adhérer. Mais seuls les établissements conventionnés pourront bénéficier du nouveau mode de financement des infrastructures, a averti Alda Greoli.

Nouvelles normes de qualité

Dans le même temps, toutes les nouvelles maisons de repos devront notifier un premier prix de base individualisé, calculé sur la base d'un dossier justificatif, et certains suppléments seront interdits, dont ceux liés au raccordement et à l'abonnement à la télédistribution, la télévision, l'accès à internet incluant le wifi, l'eau potable, le raccordement téléphonique et le poste téléphonique et enfin le frigo.

La réforme va aussi de pair avec l'ajout de nouvelles normes de qualité, tenant compte des normes architecturales mais surtout des besoins physiques et psychologiques des résidents (ergonomie de l'espace de vie, rôle et missions du médecin coordinateur et conseiller, ...)

Elle réorganise enfin le financement des infrastructures qui sera dorénavant conditionné à l'occupation réelle de la place par un résident. A partir de 2021, le soutien au financement de l'infrastructure s'intégrera ainsi dans un mécanisme qui viendra compléter l'intervention de l'INAMI dans le prix d'hébergement des maisons de repos et de soins. L'octroi de ce forfait sera toutefois conditionné à des critères complémentaires, liés à l'instauration d'un prix maximum et à la qualité de l'accueil.