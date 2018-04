Cure de bonne gouvernance en vue pour les gestionnaires de réseaux de distribution

Le projet de décret réformant la gouvernance des gestionnaires de réseau de distribution (GRD) d'électricité et de gaz, porté par le ministre wallon de l'Energie, Jean-Luc Crucke, arrivera ce jeudi sur la table de la commission compétente du Parlement de Wallonie.

Au programme : une série d'auditions, dont celles de représentants des gestionnaires de réseaux de distribution ORES - le plus grand GRD de Wallonie - et RESA, le GRD liégeois actuellement dans le giron de Nethys. Le professeur de l'ULg Damien Ernst, qui a récemment estimé que sortir RESA du périmètre de Nethys n'était pas l'idéal, sera également entendu.

L'une des réponses législatives au scandale Publifin

Ce projet de décret, approuvé par le gouvernement wallon le 22 mars dernier, est l'une des réponses législatives au scandale Publifin et aux recommandations de la commission d'enquête parlementaire mise sur pied dans la foulée. "Son objectif est de mieux définir les rôles des différents acteurs et d'optimiser le fonctionnement du marché, en renforçant la gouvernance", a rappelé ce lundi Jean-Luc Crucke.

Alors que le décret précédent laissait place à l'ambiguïté, le nouveau décret posera en effet "des règles claires et inflexibles" pour que les GRD soient tout au plus des "facilitateurs de marché" et non plus les acteurs de celui-ci.

"Rendant impossible le moindre laxisme", le texte comporte 23 articles, dont 12 modifiant le décret actuel sur l'électricité et 10 modifiant le décret gaz. "Il bétonne notamment la notion d'administrateur indépendant", permettant une indépendance totale du management des GRD tout en confirmant leur caractère public puisqu'il en est "de l'intérêt général", a résumé Jean-Luc Crucke.

"Ce modèle de séparation absolue des GRD est un choix politique", a-t-il conclu.

Pour rappel, le conseil d'administration de Finanpart, filiale de Publifin ayant pouvoir sur Nethys, s'est prononcé, en février, en faveur de la séparation du GRD liégeois RESA du groupe Nethys, ouvrant la voie à différents scénarios, dont celui d'un rapprochement avec ORES, ce qui n'a pas manqué de provoquer une levée de boucliers de la part des élus de la Cité ardente.