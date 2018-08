Cumuls politiques: 217 infractions en 2017

Comme il est de coutume, Cumuleo.be vient de publier son analyse annuelle concernant les infractions relatives aux déclarations de mandats et patrimoines.

La tendance à la baisse des infractions qui a caractérisée les analyses des années précédentes, n’a pas été maintenue cette année. Les infractions qui ont été enregistrées s’élèvent à 145 pour les déclarations de mandats, et 72 pour les déclarations de patrimoine, par rapport à 124 et 48 l’année dernière. Une hausse légère inquiète, puisque cela veut dire que 170 mandataires à travers le pays ont négligé de déposer leurs déclarations à la Cour des comptes.

En ce qui concerne les partis qui cumulent le plus de mandats non rémunérés, on trouve 3 partis francophones à la tête du classement. Le PS avec une moyenne de 4,47, le MR avec 3,89, et le cdH avec 3,73.