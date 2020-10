Culture, sport, rassemblements... :La Flandre durcit les mesures de lutte contre le coronavirus

À la suite d’une réunion du gouvernement, la Flandre a tenu une conférence de presse, peu après 19h afin d’annoncer les nouvelles mesures de lutte contre le coronavirus qui entreront en vigueur au nord du pays. Sport, culture, rassemblements : comme en Wallonie et à Bruxelles, rares sont les secteurs épargnés.

Jan Jambon (N-VA) estimait encore, métaphore douteuse à l’appui, qu’il n’y avait pas le feu en Flandre et qu’il n’était pas nécessaire de durcir les mesures au nord du pays, tandis qu'en Wallonie et à Bruxelles, de nouvelles mesures étaient annoncées pour "compléter" celles du fédéral.Le ministre président flamand Jan Jambon avait laissé entendre depuis le week-end que de nouvelles mesures pouvaient être prises en Flandre pour enrayer la rapide propagation de l’épidémie dans notre pays. C’est désormais chose faite.

Culture

Le gouvernement flamand a décidé de fermer ses lieux culturels et d’interdire tout événement afin de contrer le rebond épidémique de coronavirus, a-t-il annoncé mardi soir à l’issue d’un conseil des ministres extraordinaire.

Seules les bibliothèques pourront rester ouvertes. Les marchés hebdomadaires sont également maintenus.

Sport

Le gouvernement flamand ferme ses piscines, les centres de fitness ainsi que tous les bowlings établis sur ton territoire pour contre le rebond épidémique.

Les plus de 12 ans ne sont plus autorisés qu’à faire du sport en extérieur, et en groupe limité seulement, a-t-il annoncé mardi soir à l’issue d’un conseil des ministres extraordinaire.

