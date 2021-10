Culture : Sophie Lauwers proposée à la tête de Bozar en tant que nouvelle directrice générale

Sophie Lauwers devrait être nommée à la tête de Bozar. Et la nouvelle directrice est touchée par la nouvelle. "Je suis extrêmement honorée, je suis très émue et très contente de la confiance que l’on me donne. J’espère ne pas décevoir. C’est une institution que j’adore", explique à notre micro une Sophie Lauwers qui se dit "pleine d’entrain".

Je suis extrêmement honorée

Le conseil d’administration de Bozar a proposé mardi à la Vice-Première ministre et ministre des Institutions culturelles fédérales, Sophie Wilmès, que Sophie Lauwers soit désignée directrice générale de Bozar, ont annoncé mardi soir la Vice-Première ministre et le CA de l’institution culturelle, dans un communiqué commun.

Cette désignation sera très prochainement soumise pour approbation au Conseil des ministres.

"Madame Lauwers pourra ensuite poursuivre, avec l’ensemble du comité de direction, le développement et les missions de Bozar dans un esprit de renouveau et de continuité", ont commenté Madame Wilmès et le CA de Bozar.

Dès sa mise en place, en juin dernier, celui-ci s’était donné comme mission première de mener à bien le processus de recrutement d’un nouveau directeur général.

Depuis la fin du mandat de Paul Dujardin en tant que directeur général du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, à la fin de l’année 2019, cette fonction est assurée par un comité de direction.

A lire aussi : Bozar ouvre une terrasse avec vue panoramique sur Bruxelles