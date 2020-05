Culture, marchés, sport, écoles : voici ce qui sera discuté au Conseil national de sécurité du 13 mai

Un nouveau Conseil national de sécurité se tiendra ce mercredi 13 mai. Les différents niveaux de pouvoir se réuniront pour faire le point sur l’épidémie en Belgique et décider du déroulement de la suite du déconfinement. La phase 2 doit en effet débuter ce lundi 18 mai. Mais à quoi doit-on s’attendre ? Quels seront les aspects de notre vie quotidienne qui pourraient à nouveau évoluer dès la semaine prochaine ? Voici ce qui sera à l’ordre du jour des discussions.

Retour progressif à l’école

Selon le calendrier initialement présenté par le Conseil national de sécurité, ce 18 mai marque d’abord la reprise des cours dans le primaire et le secondaire ; une reprise qui ne concerne que certaines années charnières telles que la sixième primaire ou la sixième secondaire. Une reprise qui pourrait bien ne pas se dérouler aussi sereinement que prévu. En effet, les masques censés protéger les élèves et les enseignants seront distribués aux directions jusqu’à dimanche après-midi compris. Celles-ci devront aller chercher ces masques dans des centres. Pour le Secrétariat général de l’enseignement catholique (SeGEC), qui chapeaute l’ensemble des pouvoirs organisateurs des écoles de ce réseau, toutes les directions n’auront donc pas le temps de s’organiser pour assurer cette distribution dès le lundi matin. "Il conviendra d’aller les y chercher, de vérifier les colis, de s’assurer de la conformité des masques avec les attentes et de leur disponibilité en nombre suffisant, de les trier et d’en préparer la distribution aux élèves et aux membres du personnel ", explique le SeGEC. Certaines communes wallonnes comme Morlanwelz et Chapelle ont même annoncé le report des cours de l’enseignement primaire communal à septembre, jugeant les mesures du Conseil national de sécurité "impraticables". La question de la reprise des cours sera donc le sujet sensible de la réunion demain.

Contacts sociaux

Depuis dimanche dernier, chaque foyer peut recevoir sous son toit maximum quatre personnes, membres de la famille ou amis. Quatre personnes, pas une de plus, et cela vaut pour les enfants. Cette bulle d’air pour la population ne devrait pas évoluer ce 18 mai faute de recul suffisant par rapport aux mesures de déconfinement. C’était en tout cas ce qu’avait précisé la Première Ministre, Sophie Wilmès, à la suite du précédent Conseil national de sécurité le 6 mai dernier.