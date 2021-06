Culture en Belgique: "Pour la rentrée, on vise la capacité d’accueil complète" annonce Bénédicte Linard

Des capacités d’accueil qui, quoi qu’il advienne ne permettront pas au méga-festival Tomorrowland d’avoir lieu , les bourgmestres de Boom et Runst en ayant décidé autrement. " La culture ne se résume pas à Tomorrowland. On a plein d’autres festivals, d’autres actions culturelles. C’est un coup dur pour les organisateurs probablement".

Réjouie et enthousiaste du retour de la Culture, la ministre reconnaît les conditions moins faciles qu’en temps normal. Car avec des protocoles et des capacités d’accueil toujours bloquées à 200 personnes, certains acteurs culturels ont préféré s’abstenir. Une situation qui pourrait changer avec le Comité de concertation de ce vendredi puisqu’il devrait entériner la décision selon laquelle cela pourrait passer à 2000 personnes en intérieur et 2500 en extérieur dès juillet et bien au-delà en août, explique la ministre Linard.

Des protocoles (SIRM) considérés encore trop stricts pour la Culture par rapport à d’autres secteurs comme l’événementiel. La culture s’est-elle fait avoir ? La ministre de la Culture ne le pense pas : " Pour la rentrée, on vise la capacité d’accueil complète. Et du côté de la Belgique francophone on a construit les modèles avec toutes les 58 fédérations culturelles, et aujourd"hui cela porte ses fruits".

On prend au fur et à mesure certains enseignements

Alors que les festivals reprennent, les théâtres, eux attendent et sont contraints de voir leurs artistes se produire à l’étranger, notamment à Avignon. "On aurait pu reprendre plus tôt mais si les Belges peuvent jouer à l’étranger c’est parce qu’on a très fort soutenu la création, on a eu des aides complémentaires […] Il y aura toujours un regret quand on ne permet pas à la culture de prendre son envol, aujourd’hui clairement la reprise est là et on construit la suite avec le secteur."

Pour appuyer cette reprise, deux évènements test, sans distanciation doivent encore avoir lieu. Une avant-première au cinéma et un concert de hip-hop, deux événements dont les résultats devraient être connus début juillet comme le confirme Bénédicte Linard. "On prend au fur et à mesure certains enseignements, a priori le 7 juillet on aura le rapport final et des conclusions qui permettront alors d’avoir du contenu scientifique qui assied l’idée que l’on peut clairement retourner vers la culture de manière sûre". Des évènements accessibles via le site Goforculture pour les personnes intéressées.