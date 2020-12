Cryptomonnaie : l’affaire One Coin ou quand l’ex-député Laurent Louis est accusé d’être impliqué dans une arnaque à hauteur de 2 millions d’euros

Dans l’ombre depuis sa mise à l’écart de la politique en 2014 pour avoir tenu des propos négationnistes, l’ex-député Laurent Louis n’est pas resté sans rien faire. Hyperactif sur les réseaux sociaux, il partage et commente très régulièrement l’actualité et les frasques des politiques. Cumulant plus de 50.000 abonnés sur sa page Facebook, il s’est construit au fur et à mesure des années une véritable communauté.

En avril 2016, Laurent Louis vante sur ses réseaux les louanges d’une cryptomonnaie : le One Coin. Créé en 2014, par les bulgares Ruja et Konstantin Ignatova, il s’agit d’une nouvelle monnaie disponible sur Internet. Surfant directement sur l’émergence des monnaies en ligne et du Bitcoin, le One Coin est rapidement devenu populaire. L’offre était alléchante. Des retombées financières importantes en quelques mois pour un investissement minime. Dans sa vidéo, Laurent Louis explique qu’il s’agit avant tout d’un "investissement sur et complètement garanti". Au total, ce sont près de trois millions de personnes à travers le monde qui se sont laissées embarquer dans l’aventure One Coin.

Deux mois après avoir fait la publicité de la cryptomonnaie, son réseau personnel s’élève à près de 600 adhérents.