Crise sanitaire : une prime de 150 euros brut, plus 10 euros par jour pour le chômage temporaire durant plus de deux mois

Les travailleurs et les travailleuses contraints au chômage temporaire coronavirus pendant deux mois au moins (53 jours) entre le 1er mars et le 30 novembre 2020, toucheront une prime de 150 euros brut. Au delà, s'ils sont restés en chômage temporaire plus longtemps, une prime de 10 euros brut par jour s'ajoutera. Et ce, quelque que soit le secteur.

C'est ce qu'annonce le ministre de l'économie et du travail, Pierre-Yves Dermagne. Cette prime s'ajoutera à leurs allocations de chômage. Ces dernières étant limitées à 70% du salaire, beaucoup de travailleurs et travailleuses sont durement touchés.

Et ce sont les bas salaires qui sont le plus affectés. Cette perte de revenu chez les chômeurs temporaires est plus importante dans les ménages à faibles revenus. Elle peut aller jusqu'à 47% pour les plus bas salaires.

Cette nouvelle prime quotidienne s'ajoutera aussi à la contribution de 5,63 euros brut allouée déjà par l'Onem.

Quelques 400 milles personnes devraient en bénéficier

Le ministre insiste sur la nécessité d'aider les plus démunis, frappés durement par la crise sanitaire. "Cette année, 1,2 millions de belges se sont retrouvés en chômage temporaire, suite à la crise du coronavirus. 400 mille y sont restés pendant deux mois ou plus", explique Pierre-Yves Dermagne. Cette prime journalière devrait donc apporter un peu de souffle.

"Il s’agit d’une victoire syndicale importante qui bénéficiera directement à celles et ceux qui ont dû faire face à une perte de revenus considérable, à cause de la pandémie du Covid-19", pour la FGTB, "c'est le fruit d'une négociation de plusieurs semaines".

Cette prime sera versée directement par les organismes de payement, le ministre en a donné instruction à l'Onem. Elle devrait en principe être versée fin décembre, ou au plus tard début janvier, assure-t-on, au cabinet du ministre.