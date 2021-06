Crise sanitaire : plus de 400 plaintes de citoyens adressées au Comité P en rapport avec la pandémie

Le Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P) a reçu, en 2020, plus de 400 plaintes de citoyens à propos de l'intervention des services de police en période de pandémie, annonce l'instance à l'issue d'une réunion tenue lundi avec sa Commission de suivi parlementaire.

Les plaintes concernaient principalement la manière dont les policiers exécutaient leurs tâches (45,2%), les infractions pénales commises par les policiers (8,1%) et l'attitude des policiers (42,8%).

"Sur le plan de l'attitude de la police, les citoyens se sont le plus souvent plaints du langage et du comportement non-verbal. Cela s'explique par la manière dont s'effectue la communication entre les citoyens et la police", souligne le Comité P. "L'aspect communication a également été souligné comme un problème dans l'auto-évaluation de la Taskforce, plus particulièrement le manque de communication univoque de la part des différentes autorités et des experts."

"Le manque de consistance et de clarté des arrêtés ministériels et des FAQ (Foires aux questions, NDLR) y afférentes qui ne soient pas sujets à interprétation a également été ressenti comme un problème étant donné que cela augmente le risque d'exécution fautive des tâches par les services de police et que la crédibilité de la police puisse en souffrir", pointe l'instance.

Des 129 dossiers de plainte dans le cadre desquels le Comité permanent P a lui-même pris une décision finale, il ressort toutefois que dans 66,2% des cas, on ne pouvait pas reprocher de manquement à la police. Dans 9,9% des cas, il était par contre question d'un manquement individuel (7,3%) ou d'un manquement structurel (2,6%).