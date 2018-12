Crise politique: le Roi reprend ses consultations, Meyrem Almaci de Groen est arrivée

Le Roi poursuit ses consultations ce jeudi, deux jours après avoir reçu la démission du premier ministre Charles Michel et de son gouvernement. Démission toujours tenue en suspens.

Quatre présidents de parti (cdH, Open VLD, N-VA et PS) ont déjà été reçus.

Ce jeudi, sept visiteurs sont encore attendus au Palais de Bruxelles: Meyrem Almaci, pour Groen, a été reçue en premier.

Les co-présidents d'Ecolo Zakkia Kattabi et Jean-Marc Nollet puis le président du sp.a John Crombez suivront ce matin. Et dans l'après-midi, le Roi verra Wouter Beke pour le CD&V, Olivier Chastel pour le MR, Olivier Maingain pour DéFI et Peter Mertens pour le PTB-PVDA.

Et après ? Le Roi fera part de sa décision. La piste privilégiée est celle d'une démission acceptée du gouvernement Michel mis en "affaires courantes". Sans dissolution donc des Chambres.