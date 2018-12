Crise politique: le gouvernement en "état de mort cérébrale", récit d'une journée où tout a basculé

La majorité ne tient plus à grand chose, on peut même dire qu'elle est en "état de mort cérébrale", mais d'un point de vue constitutionnel, le gouvernement est toujours en place. Ce qui, au vu de la folle journée politique, est proche de l'exploit. Car le gouvernement ne tenait plus qu’à un fil en début d’après-midi lorsque la N-VA a sorti les grands moyens pour torpiller le fameux pacte sur les migrations au cœur du désaccord entre les nationalistes flamands et le reste du gouvernement. Au bord du gouffre, deux sursauts sont venus sauver le gouvernement Michel. Mais jusque quand ? Jusqu'à un vote du Parlement qui aura le dernier mot sur la position belge... et peut-être sur l'avenir du gouvernement. Récit de cette journée.

9h30 : Ouverture des débats en commission des Affaires extérieures

Les députés sont réunis en commission ce mardi matin pour discuter du pacte sur les migrations. Ce texte tant décrié par la N-VA est-il contraignant pour la Belgique ? Comment les autres pays se positionnent-ils par rapport à ce texte ? Les experts qui ont négocié ce pacte pour la Belgique sont en commission pour expliciter ce texte dans les moindres détails… avant un vote ? C’est en tout cas à l’agenda. Mais un vote condamnerait la majorité puisque la N-VA ne semble toujours pas vouloir approuver la position de Charles Michel.

14h00 : La campagne choc de la N-VA vient torpiller un gouvernement déjà en difficulté

Alors qu’un comité ministériel restreint ("Kern" réunissant le Premier ministre et les vice-Premiers ministres) s’annonce pour 15h, la N-VA crée la surprise en diffusant massivement sur les réseaux sociaux une campagne contre ce pacte sur les migrations. Des photos très explicites désignant clairement les migrants et les réfugiés comme des conséquences de la signature éventuelle de ce pacte circulent. Wouter Beke, Gwendolyn Rutten, Kris Peeters, le MR et bien d’autres dénoncent une "campagne scandaleuse". La tension monte au sein du gouvernement, le N-VA semble, à travers cette campagne, faire une croix sur la coalition.