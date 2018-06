Crise politique francophone, un an après: "Il y a une urgence à redresser nos régions" déclare Benoît Lutgen

Souvenez-vous, le 19 juin 2017, le ciel s’assombrit au-dessus du monde politique francophone : Benoît Lutgen, suite aux différentes affaires qui impliquent le parti socialiste ces derniers mois, décide de débrancher la prise. Il ne veut plus gouverner au côté du parti d’Elio Di Rupo.

Le duo est alors présent aux commandes des régions wallonne, bruxelloise (aux côtés de DéFI, de l’Open VLD, du sp.a et du CD&V) et de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB).

Du côté des socialistes, c’est le choc. Elio Di Rupo prend acte de la " trahison " de son homologue humaniste et dénonce une attitude irresponsable. Benoît Lutgen, sur le plateau de La Première, est revenu sur cette période difficile de sa carrière politique, et maintient : "il n’y a pas de trahison. J’ai pris un engagement par rapport au citoyen wallon, avec un programme de gouvernement 2014 qui n’a pas été mis en œuvre comme on aurait voulu. Et surtout le gouvernement était paralysé par une série de scandales : le Samusocial, Publifin (où les socialistes ne sont pas les seuls impliqués, ndlr), l’ISPPC de Charleroi. Il fallait mettre fin à ces scandales et faire en sorte de pouvoir proposer un projet alternatif aux francophones. Il n’y avait pas de volonté politique suffisamment forte de mettre fin aux différents scandales."

Que répondre aux sceptiques ?

Au bout d’un mois de tractations, avec certains rebondissements dignes d’un Vaudeville de manufacture moyenne, le MR monte au pouvoir en Wallonie, aux côtés du cdH. Rien ne bouge du côté de Bruxelles et de la FWB.

Un an après, Ecolo ne voit pourtant pas de grands changements et parle plutôt de continuité. Ce que réfute Benoît Lutgen, énumérant les avancées. "Les résultats sont là, un an plus tard. 500 administrateurs de moins, des structures publiques qui, pour certaines, ont disparues. La fusion des TEC, on en a parlé pendant des années, maintenant c’est fait. La réduction des droits d’enregistrement pour la première habitation : c’était dans l’accord avec les socialistes, mais ils ne voulaient pas le mettre en œuvre. La suppression de la taxe téléredevance."

"On a enfin pu mettre l’emploi au cœur même de la lutte contre la pauvreté, ce qui n’était pas le cas dans les précédents gouvernements."

Un an après, la pilule ne passe toujours pas auprès des socialistes, qui ne veulent plus négocier avec Benoît Lutgen. "Je laisse les socialistes à leurs déclarations. C’est l’action politique qui prime, et il y a une urgence à redresser nos régions, parce que je vous le rappelle, dans quelques années, la solidarité de la Flandre envers la Wallonie et Bruxelles va diminuer. C’est le meilleur remède au nationalisme et au populisme : c’est apporter des réponses concrètes en matière de logement, d’emploi, de formation."

Concernant la crise migratoire, le président du cdH en appelle à plus d’investissement dans la coopération au développement, et espère que l’Europe aura le sursaut nécessaire pour apporter les réponses à cette crise migratoire, "pour qu’il y ait un axe très humain, mais aussi équitable et efficace par rapport à la réalité de la migration."