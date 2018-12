Crise politique: "en fonction de la réponse du Premier ministre, le PS pourrait voter la motion de méfiance"

Le "chaos" politique actuel est de la responsabilité exclusive du MR et de la N-VA. Le PS ne prendra pas l'initiative pour faire chuter le gouvernement mais il ne craint pas des élections anticipées, a affirmé dimanche son président Elio Di Rupo. "Si d'autres partis déposent une motion de méfiance, en fonction de la réponse du Premier ministre, le PS pourrait la voter", a déclaré l'ancien Premier ministre au micro de la RTBF.

Samedi, les propos tenus dans la presse par plusieurs ténors de la N-VA appelant plus ou moins explicitement à la tenue d'élections législatives anticipées, ou posant leurs conditions pour accorder leur confiance au gouvernement minoritaire "orange bleue" du Premier ministre Charles Michel, ont provoqué des réactions dans les rangs libéraux.

Le président du MR Olivier Chastel a ainsi considéré que la N-VA avait "manifestement tout orchestré" pour faire chuter le gouvernement fédéral "et provoquer des élections anticipées avec le PS".

Le vice-Premier ministre Open Vld Alexander De Croo avait embrayé en affirmant que si la N-VA ne démontrait pas son intention de "parachever le travail des quatre dernières années", alors "ils choisissent des élections" et c'est le président du PS Elio Di Rupo qui en serait "le plus content".

Les socialistes rejettent dimanche cette volonté des libéraux de leur faire porter la responsabilité de la crise avec la N-VA. "Le PS rappelle que la situation politique chaotique est de la pleine et entière responsabilité du MR et de la N-VA. La crise vient d'eux et exclusivement d'eux", a affirmé le parti dans un communiqué.

Assurant ne pas vouloir amplifier le chaos, Elio Di Rupo répète que "le PS ne prendra pas l'initiative pour précipiter des élections anticipées." "Jusqu'au terme de la législature, les socialistes continueront, avec la même vigilance que celle qui a prévalu depuis 2014, à défendre les protections sociales, la santé, les pensions, le pouvoir d'achat, des services publics de qualité, une énergie durable accessible à tous ou encore les libertés individuelles", énumèrent-ils.