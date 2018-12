Crise politique: "Cette campagne de la N-VA est scandaleuse" pour Kris Peeters

"Hier on a décidé d’organiser un nouveau Kern aujourd’hui sur les questions de la N-VA sur le contenu, explique Kris Peeters, vice-Premier-ministre à son arrivée au cabinet de Charles Michel, Mais entre-temps, la N-VA a lancé une campagne qui est scandaleuse. Vous avez vu la campagne ? On doit rester calme, trouver des solutions mais ce n’est pas facile. C’est une campagne scandaleuse, point !"

Les politiciens ont commencé à réagir à la campagne contre le pacte sur les migrations de la N-VA.

Même son de cloche pour la présidente de l'Open Vld, Gwendolyn Rutten qui dans un tweet fustige la campagne sur les réseaux sociaux de la N-VA. "Si la N-VA a des questions sur le pacte sur les migrations, alors on discute et on cherche des solutions. Mais cette campagne de la N-VA n'est pas une campagne contre le pacte sur les migrations. C'est une campagne contre les migrants. Contre les gens. Et ça ne va pas." Un message auquel le président du CD&V, Wouter Beke, a ajouté un "+1" marquant par là son accord avec le message de la présidente du parti libéral flamand.