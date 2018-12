Crise gouvernementale ou stratégie politique ?

Your browser does not support iframes.

Le weekend passé, nous entrions dans une nouvelle crise politique : la N-VA quittait le gouvernement, laissant le Premier ministre, Charles Michel en compagnie de l’Open VLD et du CD&V. Cette coalition devenait alors minoritaire, avec seulement 52 députés sur 150. Cela faisait plusieurs jours que le parti nationaliste flamand s’était ravisé pour s’opposer à la signature du Pacte migratoire de l’ONU, texte qui a pour objectif de renforcer la coopération internationale pour une "migration sûre, ordonnée et régulière". Le Pacte doit encore être voté une ultime fois à l’Assemblée générale des Nations unies, le 19 décembre.

Charles Michel s’est tout de même rendu à Marrakech pour approuver ce texte non contraignant. La N-VA a donc mis sa menace à exécution : tous les ministres et secrétaires d’État ont posé leur démission. Mais à cinq mois des élections fédérales, certains voient en ce retrait une stratégie politique. Est-ce une véritable crise ? Devrions-nous nous en inquiéter ? Que vous inspire ce nouveau gouvernement "orange bleue" actuel ? Peut-il durer jusqu’au 26 mai prochain ou allons-nous assister à des élections anticipées ? Tant de questions que nous poserons ce soir. Nous entamerons la deuxième partie de ce débat en se demandant si le citoyen a toujours confiance en cette sphère politique.

Pour en débattre autour de la table d’À Votre Avis, Sacha Daout sera en présence de plusieurs chefs de groupe de différents partis dont Catherine Fonck (cdH), David Clarinval (MR) et Ahmed Laaouej (PS). Seront également présents, le président de DéFI, Olivier Maingain et le député bruxellois N-VA Karl Vanlouwe. Pour comprendre le fossé qui existe entre les politiques et les citoyens, quelques représentants de la partie civile seront également présents dont Brieuc Wathelet, coordinateur et porte-parole de la campagne Tam Tam, Nicolas Pierre de " Tout Autre Chose " et enfin Nathalie Depauw d’"Action citoyenne". Ils auront l’occasion d’émettre leurs points de vue et de s’adresser directement aux personnalités politiques assis à la table.

