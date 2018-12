Crise gouvernementale: la N-VA menace le Premier ministre: "S'il part à Marrakech..."

La N-VA a organisé une conférence de presse ce samedi soir dans la foulée d'un conseil des ministres du gouvernement fédéral. Bart De Wever, sans assumer une démission de ses ministres, avertit Charles Michel: "S'il part demain à Marrakech, c'est à la tête de la coalition suédoise. Mais dès qu'il atterrira, ce sera comme Premier ministre de la 'coalition Marrakech'", Bart De Wever utilisant cette expression pour désigner un gouvernement dont la N-VA ne ferait pas partie.

La N-VA se sentira "congédiée"

La N-VA se sentira alors "congédiée du gouvernement", a-t-il ajouté, refusant toutefois de parler d'une démission des ministres nationalistes. Mais il n'y aurait plus alors de consensus sur aucun des dossiers du gouvernement, y compris les dossiers socio-économiques, a-t-il précisé.

►►► À lire aussi : Toutes les réactions après l'annonce de la N-VA

"La porte est désormais fermée. On ne veut plus continuer avec nous. On nous met à l'écart", a martelé le président de la N-VA. Bart De Wever se refuse pour autant d'endosser la responsabilité de quitter le gouvernement.