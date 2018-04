Crise en Catalogne: les trois ex-ministres catalans en Belgique laissés en liberté

Les ex-ministres catalans Meritxell Serret, Antoni Comin et Lluis Puig, qui avaient fui en Belgique dans la foulée de la déclaration d'indépendance avortée de la région le 27 octobre, ont été laissés jeudi soir en liberté sous conditions à l'issue de leur audition par le juge d'instruction.

Dans un communiqué, le parquet du procureur du roi de Bruxelles explique que ce jeudi, les trois politiciens catalans (Comin, Serret et Puig) se sont rendus à la police fédérale à Bruxelles où ils ont été informés de la délivrance des mandats d’arrêt européens à leur encontre. Sur cette base, ils ont été privés de leur liberté.

Le juge d’instruction a procédé aux auditions jeudi après-midi et a ensuite libéré les trois intéressés sous conditions. Le Parquet précise qu’il n’y a pas d’appel possible à l’encontre de cette décision et que le dossier sera renvoyé à la Chambre du conseil de Bruxelles qui devra se prononcer sur l’exécution des mandats d’arrêts européens.

La date de l’audience n’est pas encore fixée, mais les trois anciens ministres de Carles Puigdemont devraient comparaître devant la chambre du conseil d'ici une quinzaine de jours.