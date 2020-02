Crise du scolyte: la Wallonie va accorder des prêts aux communes touchées par le petit insecte

Scolytes : des dégâts et des pertes financières - JT 19h30 - 05/11/2019 C'est un petit insecte qui ravage les arbres. Son nom : le scolyte. La chaleur et la sécheresse de cet été ont favorisé la progression des scolytes dans les forêts wallonnes. L'insecte a déréglé tout le marché du bois. On peut parler de sale temps pour les propriétaires forestiers publics et privés.