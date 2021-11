Crise de l’accueil en Belgique : la Ciré dénonce le pouvoir "arbitraire" du Secrétaire d’État Samy Mahdi

Sur les dossiers de politique migratoire, les actions en justice contre l’Etat belge et le secrétaire d’Etat Sammy Mahdi se multiplient. Plus que lors de la précédente législature. Comment l’expliquer ? Y aurait-il un revirement dans la politique actuelle ? On en parle avec Sotieta Ngo, directrice du CIRE (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers) Grève des sans-papiers, places d’accueil manquantes chez Fedasil, problèmes aux frontières dans l’attribution de visa d’études, les polémiques rythment fréquemment l’actualité.

Les actions en justice contre la Belgique et le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Samy Mahdi, se multiplient sur les dossiers de politique migratoire. Ces actions sont même plus nombreuses que lors de la précédente législature. Pour la directrice de la Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers (Ciré), il faut y voir un "effet surprise", celui de constater que la politique migratoire belge n’a pas changé sur le fond. La Ciré évoque un "pourrissement de la situation" alors qu’elle se joint à l’action en justice des personnes sans papiers qui avaient suivi une grève de la faim l’été dernier.

"Rien ne change sur le fond"

Plus de cent mille personnes vivent en situation irrégulière, sans papier. Des hommes jeunes ou âgés, des femmes et des enfants ou adolescents qui, pour certains, vivent en Belgique depuis des années (parfois plus de dix ans). Ils représentent "une ville comme Namur" selon Sotieta Ngo. La régularisation de ces personnes revient régulièrement au-devant de la scène : l’été dernier, par le biais d’une grève de la faim retentissante, avec 470 sans papier qui ne se sont pas alimentés pendant soixante jours. Au terme d’une négociation et d’une promesse d’examen individuel des situations, leur grève de la faim s’est terminée le 21 juillet. ►►► À lire : Le Ciré et la Ligue des droits humains se joignent aux grévistes sans-papiers dans leur plainte contre l’Etat Trois mois et demi plus tard, une vingtaine de dossiers ont été traités selon la directrice de la Ciré Sotieta Ngo, qui s’exprimait ce mercredi matin sur l’antenne de la Première : "Il y a des personnes qui sont là depuis douze ans, qui sont bilingues, avec la moitié de la famille en Belgique, dont certains sont de nationalité belge à qui on dit… c’est très bien, tous vos efforts d’intégration, ça vous servira dans votre pays quand vous serez rentrés". Les anciens grévistes de la faim ont d’ailleurs introduit une action en justice, dans laquelle ils ont été rejoints par la Ciré et la Ligue des droits humains.

Des promesses non tenues

Plus globalement, la Ciré dénonce l’écart entre les promesses de l’été dernier et l’action des pouvoirs publics et le "pourrissement" de la situation : "Les politiques menées par le secrétaire d’Etat (Samy Mahdi, ndlr) sont les mêmes que les précédentes et c’est problématique […] parce qu’il y a des choses à gérer, une politique à mener et que le pourrissement e la situation des sans-papiers mène indéniablement à des violations de droits, au non-respect des obligations de la Belgique". Sotieta Ngo va même plus loin : "Le cadre est problématique. On parle de pouvoir discrétionnaire du secrétaire d’Etat à l’asile et à la migration. Mais ici, c’est un pouvoir arbitraire parce qu’il n’y a pas de critères, il n’y a pas de conditions".

Une crise de l’accueil

La Ciré dénonce par ailleurs le manque de places proposées par Fedasil, l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile, et la saturation au "Petit Château" à Bruxelles : "On n’est pas face à une nouvelle crise migratoire", s’emporte Sotieta Ngo. "C’est arrivé plusieurs fois… Fedasil n’est pas capable de faire face car on a compté trop court. Conclusion, on a des réfugiés […] qui ne peuvent pas entrer leur demande d’asile. C’est pourquoi on a introduit une action en justice". ►►► À lire : Guerre hybride à la frontière biélo-polonaise, une expression fourre-tout qui déshumanise les migrants Fedasil annonce avoir rouvert lundi le centre d’accueil du parc de vacances Parelstrand à Lommel, où 44 résidents ont été reçus. La capacité d’accueil est de 350 lits, mais à partir de la mi-janvier elle sera portée à 750 places. Il s’agit d’une petite bulle d’oxygène mais elle ne résout pas la crise de l’accueil que connaît la Belgique.