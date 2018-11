Criminels récidivistes : à qui la faute ?

Your browser does not support iframes.

L’émission " Devoir d’enquête " de ce soir vous proposera un reportage sur la disparition, suivi du meurtre de Béatrice Berlaimont à Arlon. Son ravisseur, Jérémy Pierson, a été condamné, en début d’année, à la peine maximum prévue par la loi, soit à la perpétuité et une mise à disposition du tribunal d’application des peines pour une durée de 15 ans. Plus récemment, la Chambre du Conseil de Namur a prolongé d'un mois le mandat d'arrêt de Xavier Van Dam, l'assassin présumé de Wivinne Marion. La pédiatre au CHR de Namur a été tuée jeudi passé lors de son jogging.

Le lien entre ces deux hommes : ils sont récidivistes. Ce n’est pas un phénomène rare en Belgique, loin de là. En effet, le taux inquiétant de récidive dans notre pays est supérieur à 50 %. Comment expliquer ce chiffre ? Notre justice est-elle trop laxiste ? La Belgique consacre-t-elle assez de moyens à la réinsertion des détenus ? L’État a-t-il une part de responsabilité lorsqu’un criminel récidive ? Faut-il arrêter l'octroi de libérations conditionnelles et laisser les prisonniers purger la peine dans sa totalité ? Tant de questions qui se posent, sachant que d’ici 2020, 62 détenus radicalisés seront libérés . Parmi eux, 29 condamnés pour terrorisme et 33 détenus de droit commun, radicalisés en prison dont Jean-Louis Denis, dit " Le Soumis ".

Pour en débattre autour de la table d’A Votre Avis, Sacha Daout sera en présence de Rachid Madrane, Ministre de l’Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles à la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’avocat Alexandre Wilmotte et l’ancien juge Christian Panier seront également là ce soir. Pour terminer la liste des invités, nous aurons le Président de la Commission de la Justice et député fédéral Philippe Goffin, la directrice de la prison d’Ittre, Valérie Lebrun, le Président du Tribunal Application des Peines Alexandre Delvaux et un ex-détenu, Jean-Marc Mahy.

