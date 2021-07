Crash du vol Sabena au Congo en 1948 : 28 tombes de victimes viennent d’être retrouvées

C’est l’une des pages les plus sombres de l’histoire de l’aviation belge : le 13 mai 1948, le DC-4 de la Sabena parti de Léopoldville (aujourd’hui Kinshasa) à destination de Bruxelles s’est écrasé en pleine forêt équatoriale dans le nord de ce qui était alors le Congo belge peu avant d’arriver à Libenge, où il devait faire faire escale. A bord de l’avion, il y avait 25 passagers et 7 membres d’équipage, seul un passager a survécu. A l’époque, toutes les victimes avaient été enterrées sur place, mais l’endroit exact vient seulement d’être retrouvé, après avoir été envahi par la végétation et oublié de tous ou presque.

Racontée avec de nombreux détails par la revue aéronautique Hangar Flying au terme d’une enquête de trois ans, cette histoire a resurgi des archives à l’occasion d’un travail de fin d’études réalisé par Quentin de Knop, un étudiant de l’UCL, qui voulait analyser la gestion à court et à long terme de cette catastrophe aérienne. Après avoir été contacté par cet étudiant, Frans Van Humbeek, rédacteur en chef de Hangar Flying, décide de consacrer le temps nécessaire à ce dossier. Cela va lui prendre trois ans, et, selon ses propres dires, lui faire attraper des cheveux gris. Car la recherche d’un "cimetière oublié" est loin d’être une sinécure au Congo. Au cours de sa longue et très minutieuse enquête, le rédacteur en chef de Hangar Flying va même retrouver des tombes qui ne sont pas celles des victimes du crash Sabena mais des militaires belges morts bien avant 1948.