CQFD: La lutte contre le réchauffement climatique peut-elle faire basculer nos démocraties?

Les actions de désobéissance civiles lancées par le mouvement écologiste Extinction Rebellion se multiplient aux quatre coins du globe. Et posent cette question: faut-il sortir des clous de la légalité pour mobiliser face au réchauffement climatique? Parallèlement, le fonctionnement de notre démocratie est-il capable de faire face au plus grand défi qu'ait connu l'humanité? Deux invités sur le plateau de CQFD pour tenter d'y répondre: François De Smet, député fédéral DéFI et Boris Libois, membre d'Extinction Rebellion.

Les lois ne nous protègent plus

L'activiste explique avoir décidé de rejoindre le mouvement Extinction Rebellion en mai dernier, "vue la situation climatique qui se dégrade de plus en plus, mais aussi vue la place laissée aux émotions via ce mouvement: la peur, l'impuissance, le désespoir, la colère... Pouvoir réinvestir les émotions dans l'espace public, je trouve cela important. Enfin, il y a aussi une volonté d'apporter de la joie, du bonheur, du positif".

Un mouvement appréciable sur la forme, moins sur le fond, pour François De Smet, qui explique: "le mot rébellion me questionne car d'habitude, il est employé quand on est dans un système totalitaire, coercitif, de contrainte. Mais ici, ce n'est pas ça qui est demandé par le mouvement écologiste militant, qui demande plus de contraintes justement".