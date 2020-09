CQFD: La fin de l'ère de la voiture à Bruxelles?

40 km de nouvelles pistes cyclables, 100 km/h maximum sur le ring, un Bois de la Cambre où les voitures ne sont plus les bienvenues... Est-ce la fin de l'ère de la voiture à Bruxelles? Pour en parler sur le plateau de CQFD: Elke Van den Brandt, ministre bruxelloise de la Mobilité (Groen) et David Leisterh, président du MR bruxellois.

Une politique dictée par l'urgence?

Ce n'est pas la fin de l'ère de la voiture, introduit Elke Van den Brandt, "mais une nouvelle ère multimodale". "On essaie de rattraper un retard en quelques semaines ou quelques mois et il y a une certaine violence dans ce changement qui n'est pas simple", estime de son côté David Leisterh, pointant de politique trop rapide en la matière. "D'autres grandes villes ont su faire la transition, mais étalée sur 20 ou 25 ans".

La ministre bruxelloise rappelle le plan de mobilité régional créé en mars, soit juste avant le confinement et pour les 10 années à venir... "Il y a une urgence au niveau économique, on perd des milliards dans les embouteillages, il y a une urgence au niveau sanitaire, des gens meurent prématurément en raison de la pollution de l'air, il y a une urgence climatique. Il faut agir, on ne peut plus attendre", explique Elke Van den Brandt qui reconnaît aussi l'urgence avec laquelle certaines mesures de mobilité ont été prises durant le confinement. "J'aurais aussi voulu plus de concertation durant cette période, mais il fallait agir vite".