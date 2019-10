CQFD: Gouvernement flamand, l'ombre du Vlaams Belang?

L'accord de gouvernement flamand a été scellé et dévoilé ce lundi, un accord privilégiant l'identité et le social, estiment de nombreux observateurs qui y voient l'ombre Vlaams Belang... Critique fondée ou non? Cela va-t-il compliquer la possibilité d'un accord au fédéral? C'est Ce Qui Fait Débat ce mardi soir et pour en parler autour d'Arnaud Ruyssen: Edouard Delruelle, professeur de philosophie politique à l'Université de Liège et Rik Torfs, ancien recteur de la KU Leuven et ancien sénateur CD&V.

La NV-A court après le Belang, l'Open Vld court après la N-VA et le CD&V court après le pouvoir

Pour Edouard Delruelle, c'est clair et ça ne date pas d'hier: "les programmes de la N-VA et de l'Open Vld sont, dans les faits, de plus en plus proches de ceux du Vlaams Belang", estime le professeur, qui pose cette question: aurait-on pu imaginer qu'un gouvernement flamand prenne de telles mesures il y a 10 ou 15 ans? "Pour moi, il y a sûrement la marque du Vlaams Belang, mais c'est surtout la NV-A qui court après le Vlaams Belang, l'Open Vld qui court après la NV-A et le CD&V qui court après le pouvoir (...) L'identitaire cache un programme ultra libéral, un ultra capitalisme, il faut aussi voir un gouvernement à droite toute, sur le national et sur l'économique".

Rik Torfs reconnaît que la percée du Vlaams Belang aux dernières élections joue dans la percée à droite que l'on constate, mais il se dit surpris par "la différence des réactions en Flandre et en Belgique francophone", en précisant: "chez nous en Flandre, on a surtout l'impression que le gouvernement se veut très ambitieux sur certains terrains et se laisse inspirer par les pays nordiques qui ont eu de gros succès ces dernières années".