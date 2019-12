CQFD: Faut-il dépolitiser la Cour constitutionnelle?

Faut-il dépolitiser la Cour constitutionnelle? Demain, le Sénat doit se prononcer sur la candidature de Zakia Khattabi à l'un des 12 postes de juge de cette institution chargée de vérifier la constitutionnalité des lois et composée pour moitié d'anciens parlementaires. Est-il normal que d'anciens politiques siègent dans cette institution? Oui, pour Laurette Onkelinx, ex-ministre et ex-parlementaire PS. Non, pour Marc Verdussen, professeur de droit constitutionnel à l’UCLouvain.

On a voulu éviter "un gouvernement des juges"

"Que ce soit pour les juges professionnels ou les anciens parlementaires, ce sont des nominations politiques dans les deux cas", précise d'emblée Laurette Onkelinx. En instituant cette Cour composée de 6 juristes reconnus et 6 anciens parlementaires, "on a voulu éviter "un gouvernement des juges", on a voulu que ce pouvoir de la Cour constitutionnelle soit partagé", explique l'ancienne députée socialiste.

De plus, dit-elle, "aucun pouvoir ne doit rester dans sa tour d’ivoire et donc s'ouvrir à la société dans son ensemble est très important, comme ce qui se passe par exemple en Cour d'assises où des citoyens tirés au sort viennent juger, au niveau du pouvoir judiciaire". Le fait qu'un profil de juriste ne soit pas requis auprès des anciens parlementaires amenés à siéger comme juges à la Cour constitutionnelle n'est, selon Laurette Onkelinx, pas problématique, dans la mesure où "chaque juge a auprès de lui des référendaires, soient des juristes de haut vol qui les accompagnent".

Marc Verdussen évoque un paradoxe: "je peux comprendre que le monde politique considère qu'il ait son mot à dire dans le contrôle de la constitutionnalité des lois, mais faut-il pour autant qu'il soit présent, au sein de la cour, pour avoir ce mot à dire? Etant donné que le monde politique peut saisir la Cour, qu'il intervient au premier plan dans la nomination des juges [...] Et, troisième argument, le parlement doit être très attentif, au moment où la loi est votée, à faire en sorte qu'elle respecte la Constitution, or je constate aujourd'hui, de plus en plus, que les débats au sein de l’hémicycle sont parfois à ce point indigents sur le plan juridique, que le débat juridique voire démocratique, est déplacé vers le prétoire de la Cour constitutionnelle", explique le professeur de droit constitutionnel à l’UCLouvain.