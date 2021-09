Covid Safe Ticket à Bruxelles : l’Horeca veut les mêmes règles partout, les salles de fitness sont résignées

"La situation sanitaire n’est pas seulement mauvaise à Bruxelles, elle l’est aussi en périphérie et dans des grandes villes de Flandre et de Wallonie", a pointé auprès de l’agence Belga l’administrateur de la fédération Horeca Bruxelles, Fabian Hermans. "Des règles nationales permettraient aussi d’éviter une concurrence entre les régions."

Alors que la Région bruxelloise, confrontée à un plus faible taux de vaccination et une situation épidémiologique compliquée, s’apprête à étendre le pass sanitaire, le Covid safe ticket , à d’autres secteurs que ceux prévus au niveau fédéral, le secteur bruxellois de l’Horeca s’inquiète.

En cas de contrôle par les autorités, s’il n’était pas en ordre, ce serait dès lors sa responsabilité et non celle de l’exploitant, détaille Fabian Hermans. "Nous ne sommes pas des gendarmes", conclut l’administrateur. Selon l’agence Belga, le Ministre-Président bruxellois, Rudy Vervoort, a précisé que si le coronapass est introduit, il appartiendra alors aux exploitants Horeca de contrôler les clients lors de leur arrivée dans leur établissement.

Les salles de fitness seraient aussi concernées par l’extension du Covid safe Ticket à plusieurs secteurs d’activité, si les autorités bruxelloises en décidaient ainsi.

Imaginer que les clients des salles de sport et de fitness devraient être munis d’un Covid safe Ticket serait une difficulté supplémentaire pour un secteur qui espérait sortir la tête hors de l’eau. "Le mois de septembre était le premier mois pour lequel le secteur pouvait, peut-être, sortir la tête de l’eau. On se retrouve après les vacances avec, de nouveau, une forme d’annonce négative qui ne va pas aider", estime Stéphane Rutté, Président de "Sport is essential", la fédération bruxelloise du fitness. Mais, poursuit-il, "nous sommes un secteur responsable". "On va s’adapter et on va passer à travers parce que ce qui est essentiel pour notre secteur, c’est de ne pas fermer. Devoir refermer, ça serait une catastrophe monumentale", ajoute Stéphane Rutté.