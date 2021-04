COVID : priorité à la vaccination pour nos sportifs aux Jeux Olympiques de Tokyo

L’accord a été annoncé en marge d’une conférence interministérielle Santé : les athlètes belges olympiques et paralympiques qui décomptent les jours – moins de 100 désormais – avant les JO de Tokyo seront bien vaccinés prochainement et prioritairement. Cela se passera à Bruxelles dans les plus brefs délais.

Prévenir un durcissement des règles

Ils le réclamaient depuis plusieurs mois et semaines, demande pressante pleinement soutenue par le Comité olympique et interfédéral belge et le Comité paralympique. L’objectif est de faire vite pour qu’ils soient protégés si les Japonais devaient soudain durcir leurs règlements à l’approche de la compétition, alors que pour le moment ce vaccin des sportifs n’est pas obligatoire.

Eviter que les effets secondaires perturbent leur préparation

Sachant aussi que certains sportifs doivent encore passer des épreuves de qualifications et pour cela pouvoir voyager. Faire vite aussi pour qu’en cas d’éventuels effets secondaires, fatigue etc., cela dérange le moins possible leur préparation. Le risque d’être contaminés pouvant également compromettre leurs chances de bien figurer aux Jeux. Peu à peu, bon nombre de pays ont décidé de vacciner ainsi leurs sportifs parmi les publics prioritaires. Chez nous 170 doses pour les athlètes olympiques, 50 pour les paralympiques vont être libérées. 200 autres aussi pour l’encadrement. Les vaccinations auront toutes lieu au centre du Heysel. Le plus rapidement possible donc. Rappelons que les J.O. de Tokyo, sont prévus du 23 juillet au 8 août.