Covid en belgique: un comité de concertation le 29 octobre sur l'évolution de l'épidémie, mais aussi l'entrée en Belgique des Britanniques

Le prochain comité de concertation aura lieu le vendredi 29 octobre à 14h00 au palais d'Egmont à Bruxelles, confirme mardi le cabinet du Premier ministre Alexander De Croo.

La fin de la phase fédérale de crise pourrait y être décidée. Mais cela dépendra de la situation épidémiologique, alors que le nombre de contaminations et de patients Covid dans les hôpitaux est en hausse.

Ce nouveau codeco devrait par ailleurs évoquer un assouplissement de la politique de test et d'entrée pour les Britanniques. Le Premier ministre a indiqué à la Chambre y être favorable.

La combinaison du Brexit et de la crise du coronavirus signifie que les voyageurs en provenance du Royaume-Uni doivent être en mesure de présenter non seulement un certificat de vaccination, mais également un test PCR négatif.

Cette "paperasserie" éloigne de nombreux touristes, surtout à l'approche des vacances d'automne, et pourraient avoir des conséquences pour le secteur, craignent les députés de Flandre occidentale Jasper Pillen (Open Vld) et Sander Loones (N-VA). Le Premier ministre a confirmé mardi à la Chambre qu'une politique de test plus flexible pour les touristes britanniques et les autres voyageurs était à l'étude.