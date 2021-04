Covid-19 : un quatrième vaccin, celui de Johnson & Johnson arrive en Belgique

Les tests réalisés par les chercheurs de la firme pharmaceutique ont mis en évidence que leur vaccin entraînait une bonne réponse immunitaire dès la première dose. La protection contre les formes les plus sévères du Covid-19 serait de 85%, quatre semaines après l'injection, selon les informations communiquées par le fabricant.

Ce vaccin repose sur une technologie de l’adénovirus, connue et utilisée depuis plus de dix ans par les laboratoires pharmaceutiques dans l’élaboration des vaccins. Il s’agit d’un virus modifié pour qu’il ne puisse pas se reproduire chez l’homme. Ce virus modifié a d’ailleurs déjà été utilisé par Johson & Johnson dans l’élaboration de son vaccin contre Ebola.

Cette semaine, ce sont 36.000 doses que la firme pharmaceutique Johnson & Johnson livre à la Belgique. Dans deux semaines, le 26 avril, 62.400 doses seront livrées. Ensuite, c’est l’inconnue, Johnson & Johnson n’a pas encore communiqué d’informations plus précises quant au calendrier de livraison, a expliqué, samedi, la Task force vaccination. Au total, ce sont plus de 5 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson que la Belgique a commandées au fabricant.

Comme c’est un vaccin à une seule injection, les 36.000 doses permettront logiquement de vacciner 36.000 personnes. Ce sera le cas d’ici quelques jours. Comme l’avait expliqué la task force vaccination, il y a quelques semaines, les vaccins sont d’abord acheminés vers un dépôt national, chez Medista. Celui-ci est ensuite chargé de reconditionner les boîtes de vaccins pour les adapter aux quantités attribuées aux différents centres de vaccination et y ajouter les aiguilles et les seringues nécessaires. La task force avait estimé qu’un délai de trois à cinq jours était nécessaire entre l’arrivée des vaccins sur le territoire belge et la mise à disposition dans les centres de vaccination.