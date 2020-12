Covid-19 : tout savoir sur la campagne de vaccination en Belgique

La conférence interministérielle Santé publique n’était pas parvenue à un accord mercredi sur les modalités de la vaccination contre le Coronavirus. Elle s’est une nouvelle fois réunie ce jeudi 3 décembre pour poursuivre les travaux et aboutir à un accord. Les différents ministres de la Santé du fédéral et des entités fédérées ont finalisé la stratégie de vaccination, afin d’être prêt lorsque les vaccins seront disponibles.

C’est l’Union européenne qui centralise les commandes de vaccins auprès des fabricants. C’est elle aussi, via l’Agence européenne des médicaments qui validera les vaccins disponibles et autorisera leur commercialisation. Chaque État membre de l’Union européenne s’est engagé à acheter un certain nombre de doses de tel ou tel fabricant. La Belgique s’est ainsi engagée auprès de 5 fournisseurs, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer-BioNtech, Curevac et Moderna. Le premier vaccin qui sera disponible en Belgique sera celui de Pfizer-BioNtech qui devrait fournir 600.000 doses au début de l’année 2021.

La conférence interministérielle Santé Publique a confirmé que la vaccination des différents publics se fera par phases.

Lors de la première phase, baptisée "Phase 1", qui devrait débuter en janvier, seulement un ou deux vaccins différents seront disponibles. Ces vaccins seront conditionnés en flacons contenant des doses destinées à plusieurs personnes et qui devront être conservés dans des frigos à -70 ou -75 degrés Celsius. Cette phase permettra de vacciner d’abord le personnel et les résidents des maisons de repos et des maisons de repos et de soins. On vaccinera aussi le personnel soignant de première ligne et le personnel soignant des hôpitaux. Cette vaccination se fera de manière centralisée, notamment en raison du conditionnement en flacons et en raison du dispositif logistique nécessaire à l’acheminement et au stockage des vaccins.

La deuxième phase, baptisée "phase 1b" devrait permettre de vacciner plus de personnes. On disposera alors d’une plus grande quantité de vaccins provenant de plus de fabricants. En principe, ces vaccins seront toujours commercialisés dans des flacons contenant des doses pour plusieurs personnes. Ils devront toujours être stockés à des températures très basses, de l’ordre de -70 à -75 degrés Celsius. Lors de cette deuxième phase, on vaccinera les personnes de plus de 65 ans, celles de 45 à 65 ans ayant des facteurs de risques comme le diabète, l’obésité, l’hypertension, des maladies cardiovasculaires ou pulmonaires. On vaccinera aussi ceux qui exercent des fonctions essentielles. La vaccination devra toujours se faire de manière centralisée.

Une troisième phase, la "phase 2" se déroulera lorsqu’on aura un large approvisionnement en vaccins et qu’ils proviendront de plusieurs fabricants différents. On vaccinera alors les autres patients à risque et le reste de la population adulte.